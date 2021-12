COVID-19 : Trois matchs de la NFL déplacés, trois équipes de la LNH à l’arrêt

Devant l’ampleur des éclosions de COVID-19 au sein des Flames de Calgary, de l’Avalanche du Colorado et des Panthers de la Floride, la Ligue nationale de hockey (LNH) reporte tous les matchs de ces trois équipes qui devaient avoir lieu avant la pause des Fêtes, laquelle se termine le 26 décembre.

La LNH affirme avoir pris cette décision en consultant l’Association des joueurs et ses experts médicaux.

Le retour au jeu exact et la réouverture des centres d’entraînement des trois équipes seront annoncés au cours des prochains jours.

Les Flames comptent maintenant 19 joueurs dans le protocole sanitaire de la LNH, en plus de 13 membres du personnel.

Mikael Backlund s'est ajouté vendredi aux Johnny Gaudreau, Jacob Markstrom et Darryl Sutter, déjà sur la liste COVID.

Pour ce qui est de l’Avalanche du Colorado, l’équipe comptait vendredi cinq joueurs dans le protocole COVID, soit Andre Burakovsky, J.T. Compher, Darcy Kuemper, Cale Makar et Devon Toews. L’Avalanche avait quatre rencontres à l’horaire avant les Fêtes.

Du côté des Panthers, il y a sept joueurs qui sont actuellement à l’écart du jeu à cause de la COVID et trois confrontations sont reportées.

Vendredi matin, la LNH avait déjà annoncé que les Bruins ne feraient pas le voyage à Montréal samedi pour le match qui était prévu entre les deux équipes. Boston compte sept joueurs aux prises avec la COVID.

Par ailleurs, les Oilers d'Edmonton ont ajouté le nom de Ryan Nugent-Hopkins au protocole, où se trouvent déjà l'entraîneur-chef Dave Tippett et deux coéquipiers.

De plus, les Maple Leafs de Toronto ont annoncé vendredi que les attaquants Alexander Kerfoot et John Tavares avaient été placés dans le protocole.

Aussi, par mesure préventive, l'entraînement que l'équipe devait tenir vendredi matin à Vancouver a été annulé.

Les joueurs des Maple Leafs et le personnel qui a accompagné l'équipe lors du voyage ont été testés jeudi à Vancouver. L'équipe a été informée vendredi matin des résultats des tests. Tous ces gens doivent se soumettre à d'autres tests vendredi.

Au total, 20 matchs ont été remis cette saison, dont 15 depuis le début de la semaine.

La NFL déplace trois rencontres

Les responsables de la Ligue nationale de football (NFL) ont déplacé trois matchs du week-end en raison d'éclosions de la COVID-19.

La NFL a d'abord transféré à lundi le match des Raiders de Las Vegas à Cleveland, prévu samedi. Les Browns auraient pu être privés de 16 joueurs réguliers samedi.

Un peu plus tard vendredi, la NFL a repoussé à mardi le match entre les Seahawks de Seattle et les Rams de Los Angeles ainsi que le duel entre l'équipe de Washington et les Eagles de Philadelphie.

Ces deux rencontres devaient être présentées dimanche après-midi.

Le duel Washington-Philadelphie aura lieu mardi soir à 19h, tout comme celui entre les Seahawks et les Rams.

Nous avons effectué ces changements au calendrier en tenant compte de conseils médicaux et à la suite de discussions avec l'Association des joueurs de la NFL, au moment où nous apercevons une nouvelle et hautement transmissible forme du virus qui a résulté en une substantielle hausse des cas à travers la ligue , a déclaré la NFL dans un communiqué.

Auparavant, la NFL n'envisageait pas déplacer de matchs à cause d'éclosions du coronavirus. La ligue avait même dit que des défaites par forfait étaient une possibilité .

Toutefois, les récents développements entourant le variant Omicron ont incité la NFL à revoir sa vision de la situation – tout comme plusieurs éclosions à travers la ligue, qui a entamé sa 15e semaine d'activités.

Chez certains joueurs, la décision n'a pas été bien reçue.

Je paye mes cotisations de joueur juste pour qu'on me mente et qu'on fasse une entorse aux règles , a écrit sur Twitter, le secondeur K.J. Wright, des Raiders à la ligue et au syndicat des joueurs. Si c'était l'inverse, je vous jure que nous jouerions demain.

Le maraudeur Rodney McLeod, des Eagles, a également réagi sur Twitter.

Donc, nous devons souffrir, et compromettre notre calendrier à cause d'erreurs de la part d'autres équipes. Faites en sorte que ce soit sensé!