Deux autres médailles pour le Canada aux mondiaux en petit bassin

Le Canada poursuit sur sa lancée et a connu une excellente deuxième journée, vendredi, aux Championnats du monde de natation en petit bassin, à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

L’équipe du relais mixte 4 x 50 m style libre, composée de Joshua Liendo, de Yuri Kisil, de Kayla Sanchez et de Maggie Mac Neil, a décroché l’or en battant les Pays-Bas par 6 dixièmes de secondes. Son chrono de 1 min 28 s 55/100 est un nouveau record canadien.

La Russie (1:28,97) complète le podium.

Le Torontois Joshua Liendo a été le premier relayeur et a donné une mince avance aux siens. Les Néerlandais ont toutefois repris la tête lors des deux relais suivants, mais c'était sans compter sur la vigueur de Maggie Mac Neil qui a ramené l’équipe canadienne en tête.

Kylie Masse a quant à elle ajouté une médaille d’argent au palmarès canadien en terminant 2e du 100 m dos.

Kylie Masse en argent avec un record canadien! Photo : Getty Images / Clive Rose

L’Ontarienne a conclu à 2 dixièmes de seconde de la gagnante, la Suédoise Louise Hansson (55,20 s). Elle a du même coup abaissé le record canadien à 55,22 s.

L’Américaine Katharine Berkoff (55,40 s) a obtenu la médaille de bronze.

Les nageurs canadiens sont particulièrement rapides. Toujours vendredi, Joshua Liendo a abaissé les records canadiens lors des vagues préliminaires des 50 et 100 m papillon avec des temps de 23,13 s et de 50 s.

Summer McIntosh en a fait de même dans sa vague de qualification du 800 m style libre.

Pour la Québécoise Katherine Savard, elle-même médaillée au relais 4 x 100 m style libre, l'équipe canadienne trépignait d'impatience de montrer de quoi elle est capable.

Avec la COVID, on n'a pas eu beaucoup de chance de compétitionner dans les deux dernières années, a remarqué la nageuse vendredi. C'est la deuxième fois que l’on compétitionne au niveau international en tant que pays et on était prêt pour le faire. Je pense que c’est ce qui explique que les temps s’abaissent comme ça. Ça fait deux ans que l’on n’a pas été capable de montrer le potentiel du pays.

Avec sa récolte de trois médailles d’or, le Canada en compte le plus jusqu’à présent.

Jeudi, l’équipe féminine a terminé première, ex aequo avec les États-Unis, au relais 4 x 100 m style libre et l'Ontarienne Tessa Cieplucha a reçu une médaille d'or au 400 m quatre nages.

Rebecca Smith a décroché une médaille d’argent au 200 m style libre.

« On en parle beaucoup depuis 2016, le Canada est sur une lancée incroyable. Je crois que ce n’est pas juste un coup de chance. Encore cette année, il y a des performances vraiment incroyables. Les garçons sont en train de rattraper le côté des filles, qui était plus relevé au cours des dernières années. Les garçons dans le relais mixte ont gagné une médaille d’or, ils ont un potentiel incroyable. » — Une citation de Katherine Savard, nageuse

Les Championnats du monde en petit bassin se poursuivent jusqu'à mardi.