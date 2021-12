COVID-19 : le match de samedi entre le Canadien et les Bruins est reporté

La question des spectateurs au Centre Bell ce samedi ne se posera finalement pas. La LNH a annoncé vendredi matin que le match prévu entre les Bruins de Boston et le Canadien était remis, sans plus de précisions.

Les Bruins sont aux prises avec une éclosion de COVID-19 et sont privés de sept joueurs : Patrice Bergeron, Anton Blidh, Trent Frederic, Brad Marchand, Craig Smith, Oskar Steen et Jeremy Swayman.

Malgré ces absences, les Bruins ont joué, jeudi, à New York. Ils se sont inclinés 3-1 devant les Islanders.

Le CH ne recense pas de cas. Mais en raison de la situation au Québec, le match de jeudi contre les Flyers a été présenté à huis clos. En entrevue vendredi à l’émission Tout un matin, le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a spécifié que tous les matchs de l'équipe ne seront pas nécessairement joués devant des bancs vides.

Il y a des discussions en cours, a souligné le Dr Arruda. Notre objectif n'est pas de rendre tous les matchs à huis clos à partir de janvier. Ce n'est pas dans nos intentions. Ce que l’on vise dans ces grandes salles bien ventilées, c'est une distanciation avec une capacité réduite à 50 %.

Le Tricolore, dans un communiqué publié jeudi, a indiqué qu'aucun cas de COVID-19 n'a été répertorié au Centre Bell depuis le début de la pandémie.

En attendant, nous continuons d'encourager tout un chacun à se faire vacciner et à obtenir leurs doses de rappel dès que possible et d'adopter un comportement responsable en ce qui concerne les rassemblements sociaux et familiaux durant les Fêtes. Nous espérons que cette rigueur et cet effort collectif feront en sorte que nous pourrons de nouveau nous rassembler dans un futur proche en 2022 , a écrit le Canadien.

Son prochain match est prévu lundi sur la patinoire des Islanders. L'équipe doit normalement jouer six matchs à l'étranger avant sa prochaine rencontre à domicile, le mardi 4 janvier, contre les Capitals de Washington.