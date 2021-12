S’accrocher les pieds dans la porte…et y rester

Au hockey, qu’y a-t-il de plus triste qu’un match dans un amphithéâtre vide d’une équipe exclue des séries en pleine pandémie? Un match de hockey dans un amphithéâtre vide d’une équipe exclue des séries en pleine pandémie quand on pensait ne plus avoir à vivre ça.

Même le responsable des bruits de foule a été pris de court quand le Canadien a annoncé que le match contre les Flyers serait disputé à huis clos. Le pauvre bougre avait laissé à la maison sa compilation Pandémie 2020-2021 et a plutôt semblé syntoniser un vieux poste de radio qui grinçait pour toute ambiance.

Que de plaisir.

Or, s’il y en a un qui en a bel et bien pris, du plaisir, dans cette première victoire en 19 jours qui mettait fin à une série de sept défaites, c’est certainement Laurent Dauphin.

Comme l’a dit un charmant collègue souhaitant préserver l’anonymat, Dauphin, habitué de marquer devant des amphithéâtres vides puisque son dernier but, il y a cinq ans, avait été réussi en Arizona, aurait peut-être préféré célébrer son premier filet avec le Tricolore dans d’autres circonstances.

Mais il va le prendre. D'abord parce qu’il s’agit d’un premier filet dans la LNH depuis le 10 décembre 2016, bien que, comme l’a souligné à juste titre Dauphin lui-même, si tu joues pas, tu peux pas scorer non plus.

Ensuite parce que son but a créé l'égalité en fin de troisième période et permis à Jonathan Drouin de trancher le débat en tirs de barrage.

Et finalement, depuis son rappel, Laurent Dauphin ressemble de plus en plus à un joueur de la Ligue nationale. Dominique Ducharme lui fait confiance et le lui démontre par la seule mesure valable qu’il soit : le temps de glace.

Dauphin a joué pendant 17 min 29 s dont 16:53 à cinq contre cinq, le troisième total parmi tous les attaquants du Canadien. En cinq matchs, le Québécois revendique maintenant trois points et donne l’impression de progresser au lieu de simplement survivre, comme l’a expliqué si souvent Ducharme.

Dauphin n’est pas nécessairement comme un poisson dans l’eau (ni comme un mammifère), mais est plus prêt que jamais à rester , a-t-il assuré.

C’est l’objectif. Ç’a peut-être été une bonne affaire que je reste dans la Ligue américaine tout ce temps-là , a lancé l’attaquant de Repentigny.

Il se dit plus apte physiquement à affronter les rigueurs de la ligue et les gros bras de ceux qui y jouent. Plus responsable défensivement, plus à l’aise tout simplement.

Il est confortable dans tout ce qu’il fait , a laissé tomber Drouin, un ami de longue date de Dauphin.

« C’est dur à expliquer, mais des fois tu arrives dans la Ligue nationale, tu es nerveux un peu, tu as pas la même game, le même feeling. Ça va plus vite dans la LNH, les gars arrivent plus vite sur toi, moins de temps, moins d’espace. Je pense qu’il fait une excellente job en ce moment. Son travail l’amène là où il est aujourd’hui » — Une citation de Jonathan Drouin à propos de Laurent Dauphin

Il est fiable défensivement, il garde ça simple offensivement et se présente au filet , a ajouté l’entraîneur. Une espèce plutôt rare dans cette équipe cette saison.

Les joueurs qui parviennent à s’établir dans cette ligue à l’âge vénérable de 26 ans, comme Dauphin, sont très rares. Le défi est titanesque, surtout qu’il sait très bien qu’il joue actuellement à Montréal en raison de l’hécatombe dans l’organisation, à l’instar de Jesse Ylönen d’ailleurs, de Ryan Poehling et peut-être même de Cole Caufield.

Après avoir reçu la visite du soigneur, Cayden Primeau a pu célébrer sa victoire avec ses coéquipiers. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Sauf que tout ce beau monde saisit sa chance présentement. Ducharme a encore vanté le jeu d’Ylönen et son lancer dévastateur jeudi soir. Caufield retrouve ses instincts, a bourdonné tout au long du match, a tenté dix tirs dont huit ont atteint la cible. Son trio, avec Artturi Lehkonen et Poehling, a obtenu sept chances de marquer de qualité et n’en a cédé aucune.

Pendant ce temps, certains vétérans ne savent plus où donner de la tête. Jeff Petry a gaffé sur les deux séquences qui ont mené aux buts des Flyers, la première fois en ratant une passe, la deuxième en étant pris hors position en zone neutre.

Alors quand Dominique Ducharme dit :

Dans quelques jours, quelques semaines, on aura des gars qui vont revenir. Ceux qui voudront être dans la formation…Il y a des gars qui poussent. Ça crée de la compétition. Quand ils saisissent leurs occasions, ils peuvent nous forcer à leur faire de la place. C’est ce qu’on cherche à créer.

C’est un message assez clair. Car si le Canadien n’a plus rien à perdre, son entraîneur non plus. Il risque d'ouvrir la porte aux plus méritants, sans s'encombrer de hiérarchie ou de droits acquis. Ça pourrait être rafraîchissant.

Incertitude

N’en déplaise à Dauphin, mais la COVID a encore volé la vedette jeudi. Le Canadien a annoncé deux heures avant le début du match qu’il se déroulerait à huis clos, une première depuis la quatrième rencontre de la série contre les Maple Leafs en mai dernier.

Certains partisans ont dû s’en mordre les doigts, comme les amis de Dauphin qui ont dû rebrousser chemin. Ou encore, comme le père de Cole Caufield, Paul, qui débarquait du Wisconsin pour voir fiston et a dû se contenter de sa chambre d’hôtel, présume-t-on.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Pour l’instant, le gouvernement du Québec a annoncé que les matchs au Centre Bell à partir de janvier se dérouleraient à 50% de la capacité du Centre Bell. En attendant, l’incertitude plane quant au match de samedi contre les Bruins. Autant pour le nombre de partisans qui pourraient être admis qu’à savoir si les Bruins traverseront la frontière.

Pour l’instant, les Bostoniens demeureront à Long Island vendredi. Mais avec sept joueurs déjà soumis au protocole de la COVID-19, la situation pourrait empirer rapidement et l’équipe pourrait rester coincée aux États-Unis.

Jonathan Drouin a reçu la nouvelle comme une claque au visage.

C’est un wake-up call aujourd’hui. Pas de fans dans les estrades, on ne s’attendait pas à ça cette année avec les vaccins. On s’est fait dire le contraire. C’est difficile à voir, il n’y a pas d’ambiance, il n’y a pas d’énergie. Encore là, je pense que la santé du monde est plus importante que d’aller voir un match de hockey.

Je ne suis pas tant à l’aise de jouer avec du monde qui a peut-être la COVID, a-t-il ajouté. Quand tu es rendu à sept gars, demain matin il va peut-être en avoir deux ou trois autres. Je ne me sens pas confortable de jouer avec ça. Ce n’est pas ce qu’on s’était fait dire avec les vaccins.

À suivre dans les prochaines heures.