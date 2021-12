Vasilevskiy devient le gardien avec le plus de victoires en une année

Associated Press

Associated Press

Andrei Vasilevskiy a établi le record de victoires dans une année et Steven Stamkos a amassé son 900e point, jeudi, dans une victoire de 2-1 du Lightning de Tampa Bay sur les Sénateurs d'Ottawa.

Vasilevskiy a bloqué 25 lancers pour enregistrer sa 63e victoire en 2021, séries incluses. Il a dépassé Marc-André Fleury qui en avait récolté 62 avec les Penguins de Pittsburgh en 2009.

Stamkos et Martin St-Louis (953) sont les seuls joueurs du Lightning à avoir atteint le plateau des 900 points.

Victor Hedman a touché la cible et Alex Killorn a également trouvé le fond du filet pour le Lightning, qui s'est vengé d'une défaite de 4-0 à Ottawa samedi.

La troupe de Jon Cooper a une fiche de 7-1-1 depuis neuf rencontres.

Anton Forsberg a repoussé 25 lancers. Il avait réalisé son premier jeu blanc samedi contre le Lightning.

Le seul buteur des Sénateurs est venu de Thomas Chabot. Le défenseur n'avait pas noirci la feuille de pointage à ses 27 derniers matchs.

Il a récolté au moins un point lors de ses six dernières rencontres, soit neuf au total.

Canucks 5 - Sharks 2

Brock Boeser fait mouche deux fois et les Canucks de Vancouver ont remporté leur sixième match en six rencontres sous les ordres de Bruce Boudreau avec un gain de 5-2 contre les Sharks de San José.

Boeser a ouvert la marque en première période et a inscrit le filet gagnant tard en seconde période. Bo Horvat, J.T. Miller et Jason Dickinson ont aussi touché la cible pour les Canucks. La formation britanno-colombienne est méconnaissable depuis deux semaines. L'arrivée de Boudreau, qui a remplacé Travis Green, a eu l'effet d'un électrochoc.

Thatcher Demko a fait 34 arrêts devant la cage des Canucks.

Malgré le 100e but de Timo Meier et le filet d'Andrew Cogliano, les Sharks ont baissé pavillon pour une deuxième partie à domicile de suite. Les Sharks sont au milieu d'une séquence de sept matchs à la maison et affichent un dossier de 2-3 sur cette série.

Adin Hill a repoussé 25 lancers pour les Sharks.

Oilers 5 - Blue Jackets 2

Jesse Puljujarvi a inscrit deux buts et une aide afin de permettre aux Oilers d'Edmonton de sortir de leur torpeur et de vaincre les Blue Jackets du Columbus 5-2.

Derek Ryan, Brendan Perlini et Warren Foegele ont également trouvé le fond du filet pour les Oilers (17-11-0). La formation albertaine avait subi six revers consécutifs, dont les cinq derniers, à domicile.

Gustav Nyquist et Justin Danforth ont noirci la feuille de pointage pour les Blue Jackets (14-13-1). L'équipe de l'Ohio a perdu 8 de ses 10 derniers matchs.

La vilaine habitude d'accorder le premier but des Oilers — qui s'est produite lors de 15 de leurs 18 derniers matchs — a pris fin avec un but de Puljujarvi pendant un double avantage numérique en première période. L'attaquant finlandais a refait le coup quelques secondes plus tard pour doubler l'avance des siens.

Les Oilers n'ont pas perdu un match lorsqu'ils s'inscrivent au pointage en premier (10-0).

Red Wings 3 - Hurricanes 5

Nino Niederreiter a réussi un doublé pour aider les Hurricanes de la Caroline à l'emporter 5-3 sur les Red Wings de Détroit.

Le deuxième but de Niederreiter a brisé l'impasse de 3-3 au début de la troisième période.

Tony DeAngelo, Jack Drury et Vincent Trocheck ont été les autres buteurs des Hurricanes.

Drury a trouvé le fond du filet à son tout premier match dans la LNH. Et Trocheck a mis la touche finale dans un filet désert.

Frederik Andersen a bloqué 23 tirs.

Jesperi Kotkaniemi, Teuvo Teravainen et Martin Necas ont récolté deux passes chacun.

Golden Knights 5 - Devils 3

Nicolas Roy a ponctué la poussée de quatre buts sans réplique des Golden Knights de Vegas pour vaincre les Devils du New Jersey 5-3.

Dylan Coghlan, William Carrier et William Karlsson ont marqué avant lui, après un but de Jack Hughes des Devils.

Jonathan Marchessault a complété le score dans un filet désert pour les Golden Knights, qui sont invaincus à leurs trois derniers matchs. L'équipe a perdu une seule fois en sept rencontres.

Auteur de 23 arrêts, Robin Lehner a été déjoué par Hughes, Tomas Tatar et Jimmy Vesey.