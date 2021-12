Omicron : Le match du Canadien sera joué à huis clos ce soir

Pour l'instant, cette mesure ne serait que pour le match du 16 décembre, indique le club dans un communiqué. Les spectateurs détenant des billets seront remboursés.

Considérant la hausse importante des cas de COVID-19 dans la région, le Canadien de Montréal a reçu une demande de la santé publique du Québec, tard cet après-midi, de tenir le match de ce soir contre les Flyers de Philadelphie à huis clos, sans partisans dans le Centre Bell. Nous avons accepté cette demande afin d'assurer la santé et sécurité de nos partisans et communautés. Une mise à jour relativement au match prévu samedi contre les Bruins de Boston sera fournie demain [vendredi] , a écrit le Tricolore dans un communiqué.

Le match contre les Flyers de Philadelphie sera tout de même joué alors que le Canadien tente de freiner à sept sa séquence de défaites, sa plus longue de la saison.

Les partisans du Canadien ont pu regagner le Centre Bell pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19 le 28 mai dernier, lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Initialement, 2500 partisans avaient été autorisés à assister aux rencontres, un nombre qui avait progressivement augmenté dans les mois suivants.

Depuis le 8 octobre, le Centre Bell avait retrouvé sa pleine capacité de 21 302 amateurs.

Le Canadien explique cette fois avoir obtenu l'assurance que, débutant avec nos matchs de janvier, nous retournerons à un scénario de capacité partielle et pourrons à nouveau recevoir nos partisans , mais que plus de détails suivront dans les prochains jours au fur et à mesure que la situation de cette pandémie, toujours en évolution, se clarifiera .

En attendant, nous continuons d'encourager tout un chacun à se faire vacciner et à obtenir leurs doses de rappel dès que possible et d'adopter un comportement responsable en ce qui concerne les rassemblements sociaux et familiaux durant les Fêtes. Nous espérons que cette rigueur et cet effort collectif feront en sorte que nous pourrons de nouveau nous rassembler dans un futur proche en 2022 , conclut le Canadien.

Par ailleurs, Yvon Michel a assuré que le gala de boxe prévu vendredi soir à ce même Centre Bell aura lieu tel que prévu.

Artur Beterbiev et Marie-Ève Dicaire sont notamment au programme.