La gala de boxe au Centre Bell maintenu devant public ce soir

Yvon Michel l’a confirmé sur Twitter vendredi matin. Le promoteur précise avoir eu le feu vert de la santé publique de Montréal pour la tenue de l’événement devant public.

Pour limiter la propagation fulgurante du variant Omicron, le gouvernement du Québec a annoncé jeudi de nouvelles restrictions sur les rassemblements intérieurs. Les salles ou amphithéâtres qui accueillent des événements sportifs, tout comme les commerces, les lieux de culte et les restaurants, auront une capacité réduite à 50 % à compter de lundi.

Par mesure préventive, sur recommandation de la santé publique, le Canadien de Montréal avait décidé, lui, de tenir à huis clos son match de jeudi contre les Flyers de Philadelphie.

Pour le moment, les plans pour le gala ne sont pas changés. Jusqu’à preuve du contraire , avait tweeté Yvon Michel peu après cette annonce du CH.

Le gala de GYM présentera deux combats de championnat du monde. Le Montréalais d’adoption Artur Beterbiev défendra ses titres de l'IBF et du WBC des mi-lourds contre l’Américain Marcus Browne. Et Marie-Eve Dicaire tentera de reconquérir le titre de l'IBF des super-mi-moyennes, laissé vacant, contre la Mexicaine Cynthia Lozano.

Une relance de la boxe professionnelle à grands coûts

Les conversations des derniers jours avec Camille Estephan, d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), et Yvon Michel, président de GYM, ont mis en lumière l’interminable série de pirouettes qu’ils ont dû apprendre à faire afin de répondre à la fois aux exigences de la santé publique et de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Cette annonce sur la capacité réduite pour leurs galas est un autre coup dur.

Selon l’évaluation d’Yvon Michel, les coûts fixes reliés à l’organisation d’une soirée de boxe ont bondi de 30 % au cours de la dernière année. Après 18 mois d’inactivité quasi totale, voilà une pilule difficile à avaler pour une industrie déjà sonnée.

Bien entendu, tout est toujours une question d’argent. Mais quand l’ensemble de la situation crée une poussée inflationniste, il faut savoir parer les coups durs.

Le financement est important. Chaque dollar investi doit compter. Tout coûte plus cher, que ce soit les billets d’avion [2300 $ pour un aller-retour entre Mexico et Montréal, NDLR] ou les bourses des participants étant donnée la rareté des opposants de qualité pleinement vaccinés. Pendant un moment, il a aussi fallu héberger tout le monde à l’hôtel, y compris les boxeurs locaux, pour qu’ils respectent la quarantaine obligatoire de huit jours , a expliqué Michel.

La durée de la période d’isolement pour les boxeurs venus de l’étranger est toujours d’une semaine, tandis qu'elle se limite maintenant à trois jours pour les combattants canadiens ou québécois.

Tests à répétition

Les promoteurs doivent aussi assumer les frais liés aux nombreux tests PCR auxquels doivent se soumettre tous les pugilistes. Ainsi, pour le gala qui sera présenté vendredi soir au Centre Bell, les visiteurs de l’étranger ont été testés avant de monter à bord du vol qui les a conduits à Montréal. Les boxeurs locaux l’ont été en ville.

Tous ont eu droit à une autre invasion nasale avant la pesée de jeudi et ils se feront de nouveau chatouiller les narines et le fond de la gorge vendredi après-midi. Des infirmières payées par GYM leur rendront visite dans leurs chambres d’hôtel.

Ce troisième échantillon devra être négatif si les boxeurs américains et mexicains veulent pouvoir repartir chez eux, samedi, depuis l’aéroport Trudeau.

Coût de l’opération : 250 $ par test et par boxeur. Avec huit combats au programme, ça vous fait 16 boxeurs devant passer trois tests chacun. Et n’oubliez pas les entraîneurs, les hommes de coin, les officiels, les arbitres et les juges. Faites le calcul. On dépasse les 14 000 $.

Marie-Eve Dicaire se soumettant à un test COVID, jeudi, avant la pesée officielle. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Soutien et optimisme

On n’entrera même pas dans le département de la promotion ou de la logistique que nécessite chaque événement que l’on souhaite proposer aux amateurs de boxe.

Il est clair que les frais engendrés par la location du Centre Bell et du Casino de Montréal ne sont pas les mêmes. Le domicile du CH entraîne forcément des déboursés plus importants parce qu’il faut aussi retenir les services de placiers, des services d’aménagement scéniques et de l’éclairage, les concessions alimentaires et le montage et le démontage de l’arène.

Ces frais sont nettement moindres au Casino, qui offre aussi l’avantage de ne pas nécessiter de campagne de publicité majeure pour la promotion de l’événement. Le bouche-à-oreille suffit habituellement pour vendre les 500 billets disponibles auprès des partenaires et des clients les plus fidèles.

EOTTM et GYM ont sensiblement modifié leur approche afin de regagner le cœur des amateurs encore frileux à l’idée de se retrouver dans un amphithéâtre, que ce soit pour un rendez-vous sportif ou une sortie au cinéma.

Avec des partenaires tels Vidéotron et TVA Sports pour les uns, et Bell Media/RDS pour les autres, les promoteurs verront leurs prochains événements respectifs être retransmis en direct à la télévision.

Yvon Michel et Camille Estephan sont soumis aux mêmes défis que les autres sports professionnels. Ils doivent se battre pour inciter les amateurs de sports d’investir leurs dollars loisirs dans leur entreprise.

En date de jeudi soir, un peu plus de 4000 billets avaient trouvé preneur pour venir assister au gala de vendredi, lequel comporte pourtant deux combats de championnat mondial d’envergure.

En constatant la tournure des choses en Ontario et dans plusieurs provinces voisines, voilà un combat qui s’avère sans doute plus long et plus difficile que prévu.