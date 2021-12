Vernon Adams et Eugene Lewis de retour avec Alouettes, le calendrier dévoilé

Le quart Vernon Adams fils et le receveur Eugene Lewis ont signé des prolongations de contrat. Ils sont maintenant liés aux Alouettes de Montréal jusqu’en 2023 et en 2022, respectivement, a annoncé l’équipe jeudi.

C'est une belle journée pour la famille des Alouettes, a dit le directeur général Danny Maciocia. Ces deux joueurs ont à cœur les succès de l'équipe et sont de véritables meneurs dans notre vestiaire. Même quand il était sur la touche, Vernon tenait à rester près de ses coéquipiers pour être impliqué. Eugene continue d'être une cible de choix chez les Alouettes et il fait tout pour aider à faire gagner son équipe.

Adams, 28 ans, a pris part à 8 matchs en 2021 avant de se blesser à l’épaule le 11 octobre. Il a complété 142 de ses 239 passes pour des gains de 1949 verges et 14 touchés, en plus d’être victime de 9 interceptions.

En 2019, il avait permis aux Moineaux de prendre part aux éliminatoires pour la première fois en 5 ans avec 24 passes de touché et 12 autres majeurs par la course.

Il n'y a jamais eu un doute dans ma tête que c'était la personne dans laquelle on voulait investir, a poursuivi Maciocia. Il a 29 ans (le 3 janvier prochain, NDLR), je suis convaincu que ses belles années sont devant lui. Il adore être à Montréal et de faire partie d'une organisation qui lui a donné l'occasion de s'établir comme quart-arrière. C'est quelqu'un qui est respecté dans le vestiaire. C'était presque un no-brainer.

La saison 2022 sera sa cinquième à Montréal. Idem pour Lewis.

Le receveur a fini au 3e rang de la LCF en 2021 avec des gains de 964 verges par la passe, et 9 touchés à la clé. Il a capté 185 passes pour des gains de 3044 verges, en plus de marquer 18 touchés en 51 matchs dans le circuit Ambrosie.

Tout ce que je connais de la LCF, c'est Montréal. C'est l'équipe qui a cru en moi et qui m'a donné l'occasion d'avoir le rôle que j'ai maintenant, a dit Lewis. Mais notre travail est inachevé. C'est la Coupe Grey ou rien. Nous avons le potentiel de l'atteindre.

On n'aurait jamais pensé en grandissant qu'on serait un jour à Montréal, en train d'apprendre une nouvelle langue, a souligné Vernon Adams fils. Alors on veut vous remercier d'avoir cru en nous et en nos capacités de meneurs. Nous étions ici pendant des années difficiles, nous les avons traversées à la dure. Nous avons appris des plus vieux et je pense que c'est notre devoir maintenant de passer notre savoir aux plus jeunes afin que le football à Montréal s'améliore d'année en année.

Danny Maciocia a par ailleurs affirmé que la signature de Vernon Adams fils ne voulait pas forcément dire que Trevor Harris, acquis après sa blessure en octobre, se dirige vers la sortie, mais qu'il ne pouvait lui offrir aussi un salaire de partant.

J'ai eu des discussions avec Trevor, et il y en aura une autre qui s'en vient, a révélé le directeur général des Alouettes. Il est tout à fait au courant de l'annonce d'aujourd'hui (jeudi). Je vais prendre l'opportunité de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Ce n'était pas une situation facile pour lui, mais il a trouvé un environnement qui lui plaît. ll y aura d'autres discussions. Ce sera entre les mains de Trevor et de son agent. Ce ne sera pas un salaire de partant, il y a un plafond à respecter.

Botté d'envoi le 9 juin

La Ligue canadienne de football a dévoilé son calendrier en vue de la prochaine saison, et les Alouettes donneront le coup d'envoi à la saison 2022 en visitant les Stampeders de Calgary au stade McMahon, le 9 juin.

Les Alouettes disputeront leur match d'ouverture locale le 23 juin quand les Roughriders de la Saskatchewan seront de passage au stade Percival-Molson.

Les hommes de Khari Jones mettront fin à leur saison en affrontant les Argonauts de Toronto au BMO Field, 29 octobre.

Alors que la saison 2021 de la LCF a été écourtée à 14 matchs en raison de la pandémie de COVID-19, les neuf équipes du circuit devraient disputer les 18 rencontres habituelles prévues au calendrier.

Les Blue Bombers amorceront la défense de leurs titres de la Coupe Grey en accueillant le Rouge et Noir, le 10 juin. Le match revanche des finales de la LCF de 2019 et 2021 aura lieu le 24 juin, alors que les Tiger-Cats de Hamilton feront un arrêt à Winnipeg.

Les éliminatoires de la LCF se mettront en branle lors du premier week-end de novembre. Suivront les finales de division et la 109e finale de la Coupe Grey, qui se tiendra le 20 novembre au stade Mosaic de Regina, en Saskatchewan.