Katerine Savard et les relayeuses canadiennes en or aux mondiaux en petit bassin

On attendait beaucoup des nageuses canadiennes à Abou Dhabi. Elles ont répondu aux attentes avec trois médailles, dont deux d'or, en individuel et au relais, jeudi, au premier jour de compétitions aux Émirats arabes unis.

Les Ontariennes Kayla Sanchez et Maggie MacNeil, l'Albertaine Rebecca Smith et la Québécoise Katerine Savard ont obtenu l'or ex aequo au 4 x 100 m style libre.

C'est dans le dernier relais, celui de Savard, que les Américaines ont réussi à effacer leur retard pour terminer à égalité avec les Canadiennes.

Elles ont enregistré un chrono de 3 min 28 s 52/100, ce qui constitue un record canadien en petit bassin. Les Suédoises (3:28,80) ont fini au 3e rang.

L'équipe de relais des nageuses canadiennes au 4 X 100 m nage libre des mondiaux en petit bassin d'Abou Dhabi

Je tremblais sur le bloc de départ, a admis Katerine Savard. Je savais que j’étais la plus lente de l’équipe, mais j’avais un travail à faire, et je voulais garder notre première position. Je n’ai pas respiré pour les quelques derniers coups de bras parce que je voulais juste toucher le mur.

L'Ontarienne Tessa Cieplucha a remporté une médaille d'or au 400 m quatre nages.

Elle a fini avec un chrono de 4:25,55, avec une avance de 0,97 s sur l'Irlandaise Ellen Walshe. L'Américaine Melanie Margalis (4:26,63) a suivi.

L'autre Canadienne qualifiée pour la finale, l'Ontarienne Bailey Anderson (4:28,97), a conclu au 5e échelon.

Enfin, Rebecca Smith a reçu l'argent au 200 m style libre grâce à un temps de 1:52,24. Elle a du même coup battu le record canadien sur 25 mètres.

Siobhan Haughey, de Hong Kong, l'a emporté avec un record du monde à la clé en 1:50,31. L'Américaine Paige Madden (1:53,01) a terminé au 3e rang.