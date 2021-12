Règlement à l’amiable entre Kyle Beach et les Blackhawks

Associated Press

Des représentants des Blackhawks de Chicago et un ancien joueur qui poursuit l'équipe pour la façon dont elle a traité ses allégations d'agression sexuelle contre un entraîneur adjoint se sont entendus à l'amiable, mercredi.

Les parties sont heureuses d’annoncer que la médiation d’aujourd’hui a mené à une entente confidentielle entre les Blackhawks et Kyle Beach , peut-on lire dans un communiqué co-signé par Rocky et Danny Wirtz, propriétaires des Blackhawks, et Susan Loggans, une avocate représentant Kyle Beach.

Les Blackhawks espèrent que cette conclusion amènera à M. Beach une forme de paix et de résolution.

L’organisation des Blackhawks, quant à elle, demeure fermement engagée à être un modèle de professionnalisme, de respect et d’intégrité pour sa communauté.

Nous sommes reconnaissants pour l’appui et la confiance de la communauté des Blackhawks, et nous promettons de travailler à chaque jour pour continuer de mériter cette confiance.

Chicago faisait face à deux poursuites déposées à l'origine en mai, l'une par Beach, accusant Brad Aldrich d'agression sexuelle en 2010, et l'autre par une personne envers qui Aldrich a été reconnu coupable d'agression, alors que la victime étudiait au secondaire au Michigan.

Selon Rick Westhead, journaliste d'enquête pour le réseau TSN qui a beaucoup avancé le dossier, les Blackhawks et les représentants de l'autre victime de Brad Aldrich doivent se rencontrer en médiation le 20 décembre.

Les Hawks ont affirmé jusqu'à la mi-mai que les allégations de Beach manquaient de fondement. Mais un examen indépendant, commandé par l'équipe et publié en octobre, a montré que l'organisation a mal géré les allégations.

Beach aurait été agressé par Aldrich alors que le club cheminait vers une conquête de la coupe Stanley, en 2010.

Aldrich a déclaré aux enquêteurs que la rencontre était consensuelle.

Des cadres supérieurs ont perdu leur emploi à Chicago et en Floride, l'entraîneur Joel Quenneville, qui dirigeait les Blackhawks à l'époque, a donné sa démission. La LNH a aussi infligé une amende de deux millions $ aux Blackhawks.

Loggans et les avocats du club ont discuté d'un règlement au début de novembre, se réunissant pendant environ une heure. Elle a ensuite dit que chaque partie avait des points de vue différents .

Lors de l'enquête commandée par l'équipe, on n'a trouvé aucune preuve que le propriétaire Rocky Wirtz ou son fils, le président Danny Wirtz, étaient au courant des allégations avant que le procès de Beach ne soit porté à leur attention, avant son dépôt.