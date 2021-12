Beterbiev et Dicaire promettent la victoire, leurs adversaires aussi

Curieusement, les échanges verbaux auxquels nous habituent les conférences de presse entourant les grands combats de boxe ont cette fois davantage été l’apanage des entraîneurs plutôt que des pugilistes eux-mêmes.

Dans le camp de Marcus Browne (24-1, 16 K.-O.), son nouveau mentor Derrick James a rapidement annoncé la couleur à 48 heures du duel qui opposera l’Américain à Artur Beterbiev (16-0, 16 K.-O.) pour les titres unifiés IBF et WBC des mi-lourds.

J’ai réalisé en arrivant ici à quel point Marcus est le négligé des experts. Nous le comprenons. Mais ce sera un combat historique. Quand Marcus mettra la main sur les deux ceintures, ça fera de moi le premier entraîneur de l’histoire à diriger simultanément trois champions unifiés , a dit celui qui avait hérité du titre d’entraîneur de l’année par The Ring Magazine en 2017.

Les deux autres boxeurs détenteurs de deux ceintures dont James s’occupe sont Errol Spence (27-0, 21 K.-O.), détenteur des ceintures WBC et IBF des mi-moyens (147 lb), et Jermell Charlo (33-1, 16 K.-O.), champion WBC, WBO et IBF des super-mi-moyens (154 lb).

Browne a vanté les mérites de Beterbiev pour ensuite affirmer qu’il allait changer le récit en mettant un terme à la séquence victorieuse du Montréalais d’adoption.

Marcus Browne (à droite) et son entraîneur Derrick James. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Riposte bien sentie

De l'autre côté de l’estrade, Marc Ramsay s’est empressé de rappeler qu’il connaissait très bien Marcus Browne pour l’avoir suivi depuis les rangs amateurs, en passant par les Jeux olympiques (Rio en 2016) et même son propre gymnase.

C’est quelqu’un que j’ai déjà invité dans certains camps d’entraînement (entre autres pour servir de partenaire à Jean Pascal, NDLR). Je connais donc bien la bibitte contre laquelle on va boxer. Je connais ses forces. Je connais ses faiblesses. Et dans ma tête, la conclusion de fait pas de doute. Je sais comment ça va se passer , a lancé Ramsay.

Bonjour. Merci d’être ici , a dit Berterbiev dans la langue de Molière. Homme de peu de mots, et pas uniquement en raison de la barrière de la langue, Beterbiev a indiqué qu’il se sentait prêt et qu’il allait offrir montrer le meilleur de lui-même.

Présent au point de presse, le responsable des relations médias de Top Rank Boxing, Evan Korn, a rappelé que Beterbiev était le seul champion du monde en titre qui présente à la fois une fiche immaculée et un taux de 100 % de victoires par mise hors de combat.

Cynthia Lozano, l'air songeuse, pose aux cotés d'une Marie-Eve Dicaire confiante. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Lozano peu loquace

Si la Mexicaine Cynthia Lozano (9-0, 7 K.-O.) l’a fait de façon assez timide devant les caméras, Marie-Eve Dicaire (17-1) n’y est pas allée par quatre chemins pour déclarer que la ceinture vacante IBF des super-mi-moyennes lui appartenait déjà et qu’elle s’assurerait qu’elle allait rester au Québec.

Après ce sparage pour l’image, Dicaire a reconnu les qualités qui font de son adversaire une boxeuse classée aspirante no 1 par la WBA et no 5 par l’IBF.

De l’avoir en face de moi, je pense que c’est une fille déterminée. Un peu comme Artur (Beterbiev), elle laisse parler ses poings. Ce n’est pas la fille la plus volubile ou qui se présente le mieux, mais la bonne nouvelle, c’est que tu n’as pas besoin de ça pour être une bonne combattante , a indiqué Dicaire en se disant convaincue que sa rivale s’était bien préparée pour le duel.

« Nous avons bien étudié! » - Marie-Eve Dicaire

Pour sa part, Lozano a simplement réitéré qu’elle était venue pour gagner et qu’elle savait qu’elle devrait battre une adversaire aguerrie pour parvenir à ses fins.

Tout ce beau monde sera de retour dans la même salle de conférence de l’hôtel Intercontinental, jeudi midi, pour prendre part à la pesée officielle.