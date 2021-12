Trois Alouettes parmi les étoiles de la LCF

Il s'agit d'une deuxième sélection en deux saisons pour Stanback (2019 et 2021), qui a complètement dominé le jeu au sol dans le circuit Ambrosie cette saison.

Ses 1176 verges lui ont permis de finir plus de 300 verges devant son plus proche poursuivant, Ka'Deem Carey, des Stampeders de Calgary, qui a disputé un match de plus. Le porteur de ballon des Alouettes a aussi été le meilleur avec sa moyenne de 6,1 verges par course.

Stanback a aussi été le plus productif pour ses gains à partir de la ligne de mêlée avec 1290 verges (courses et passes).

Pour Wieneke et Lewis, il s'agit d'une première nomination. Wieneke a terminé en tête du circuit avec 11 touchés par la passe. À sa deuxième saison au Canada, l'athlète de 27 ans a terminé au 5e rang de la LCF avec 898 verges sur 56 attrapés. Sa moyenne de 15,1 verges par attrapé le place au aussi au 5e rang.

Lewis a quant à lui flirté avec les 1000 verges par la passe, concluant la saison avec 964 verges sur 62 réceptions pour le 3e rang de la LCF. Il a de plus inscrit neuf majeurs.

Avec trois joueurs sélectionnés, les Alouettes viennent au 3e rang de la ligue, derrière les Blue Bombers de Winnipeg (11) et les Tiger-Cats de Hamilton (4).

Les Bombers, champions de la Coupe Grey, ont placé cinq joueurs au sein des étoiles offensives et six en défense.

Le Rouge et Noir d'Ottawa n'a que deux représentants, le botteur de dégagement Richie Leone et le spectaculaire spécialiste des retours DeVonte Dedmon.