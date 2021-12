Pas de dissension au sein du Canadien, assure Dominique Ducharme

Ceux de Jeff Petry, d’abord. Le défenseur du Canadien a écrit à lui seul des tonnes de manchettes, mardi soir, après la défaite de 5-2 du Canadien à Pittsburgh.

Quand il a observé qu’ on dirait qu’il n’y a pas de structure sur la glace , d’aucuns y ont vu une flèche envers Dominique Ducharme.

Mais le dossier est déjà clos, a assuré l’entraîneur du Tricolore. Puisque quand on doit se parler, on le fait en famille , le sujet a été abordé à l’habituelle réunion d’avant-entraînement, mercredi matin.

Il n’y a pas de désordre dans le système de jeu, a soutenu Ducharme. Tout est clair. Je m’assure de ça tous les jours. Il n’y a aucun problème là.

« Nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Je le leur demande chaque jour. » — Une citation de Dominique Ducharme, entraîneur-chef, Canadien de Montréal

Passons maintenant à une autre déclaration d’après-match, celle de Ducharme lui-même cette fois, qui a laissé tomber après la rencontre de mardi que son gardien Jake Allen joue trop . Le Néo-Brunswickois de 31 ans a amorcé 23 des 30 matchs du Canadien cette saison. Celui de mardi contre les Penguins était son huitième de suite.

Ducharme a esquissé un sourire qu’on pourrait qualifier de jaune, entre l’amusement et le dépit, en soulignant qu’il ne fallait pas tout prendre au pied de la lettre.

Jake, le plan avant le début de la saison, ce n’était pas qu’il en joue huit en huit, a affirmé Ducharme. Même s’il en avait joué six en huit, ce serait plus que le plan. Tous les joueurs ou presque, on parle d’une situation comme ça. Presque tous nos joueurs vétérans sont dans une situation où ils doivent en prendre plus. C’est la même chose pour lui.

Ce qui nous ramène aux propos de Petry sur la confusion. La structure est là, c’est juste qu’il faut l’exécuter comme équipe , a indiqué le défenseur David Savard. Mais la question qui s’impose constamment est la suivante : à quoi ressemblera l’équipe demain?

Avant l’entraînement de mercredi, on apprenait que l’attaquant Christian Dvorak sera absent jusqu’à nouvel ordre en raison d’une blessure au bas du corps, lui qui a raté les trois derniers matchs du Tricolore. Après le point de presse de Ducharme, l'équipe annonçait que la durée de l’absence de Josh Anderson, d’abord prévue à deux à quatre semaines, atteindrait finalement huit semaines.

Des joueurs qui ne figuraient sans doute pas dans le fameux plan cette année continueront donc à glisser sur les patinoires de la Ligue nationale. Le sempiternel va-et-vient ne semble pas en voie de se calmer.

C’est certain que quand tu as de nouveaux joueurs qui arrivent comme ça, avec ce qu’on veut faire, ça crée des situations où la chimie entre partenaires en défense, la chimie sur un trio, comme bloc de cinq sur la glace, il y a des ajustements et ça prend un certain temps, a avancé Ducharme. Il y a différentes situations. Il ne faut pas oublier que les gars qui arrivent, ils travaillent, ils veulent faire leur place, mais jouer dans la LNH, c’est un gros défi.

Pour Savard, il n’y a rien de particulier qui est difficile dans le système de jeu du Tricolore cette saison. Mais l’arrière québécois convient que l’équipe se cherche par moments et que c’est aux vétérans que revient la tâche de garder le groupe solidaire.

« Quand quelqu’un est hors position, un autre essaie de faire son travail, et ça fait un effet domino, a reconnu Savard. La situation prend plus d’ampleur que si nous étions simplement restés à notre position, et il faut gagner un peu de temps pour que le gars puisse récupérer sa position. Ce serait plus simple. C’est à nous de vraiment rester concentrés sur ce qu’on a à faire. Gagner les batailles à un contre un, je pense que c’est la première étape qui va nous aider à être hors position moins souvent. »

Voilà un défi qui pourrait plaire à un certain Brendan Gallagher, par exemple. L’ailier de 29 ans vient justement d’être retiré du protocole lié à la COVID-19, tout comme le défenseur Sami Niku. Ils y avaient été inscrits le 2 décembre dernier.

Gallagher et Niku ne seront toutefois pas à la disposition de Ducharme jeudi, contre les Flyers de Philadelphie, puisqu’ils participeront à une remise en forme progressive et rejoindront l’équipe en cours de semaine, a précisé le Canadien.

Peut-être Jake Evans sera-t-il là en renfort, en revanche, puisqu’il a participé à l’entraînement dans un trio en compagnie de Nick Suzuki et Mike Hoffman. Ducharme n’a visiblement pas conclu ses réflexions sur sa formation pour jeudi, car Joel Armia s’est entraîné comme défenseur.

Carey Price prend du mieux, Paul Byron aussi!

Encore du progrès pour Carey Price

Le gardien Carey Price, qui n'a pas joué cette saison après être entré dans le programme d'aide de la LNH, a poursuivi sa remise en forme en affrontant quelques tirs sur la patinoire de Brossard, mercredi.

Price, qui se remettait par ailleurs d'une blessure au genou, a été défié devant le filet par un autre coéquipier absent jusqu'ici cette saison, l'attaquant Paul Byron.