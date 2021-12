Sergio Aguero doit prendre sa retraite en raison de problèmes cardiaques

En larmes, la voix tremblante lors d’une conférence de presse, « Kun » a expliqué qu’il devait arrêter le soccer professionnel après que les médecins lui eurent confirmé que c’était la meilleure décision .

Pour le vainqueur de la Copa América 2021, grand ami de Lionel Messi et gendre pendant quatre ans de Diego Maradona, le cauchemar a commencé le 30 octobre, à la 40e minute du match nul de 1-1 contre Alavés, pour la 12e journée de la Liga. Il s’est allongé par terre, se touchant la poitrine et le cou, victime d’un malaise.

Les secouristes sont intervenus et l’Argentin a pu se relever et sortir du terrain en marchant. Son entraîneur de l’époque, Sergi Barjuan, lui a demandé comment il se sentait. Pas bien , a répondu Aguero, évacué vers un hôpital de Barcelone. Le lendemain, le Barça annonçait que le joueur avait été victime d’un malaise thoracique .

La nouvelle de cette retraite vient six mois après l’arrêt cardiaque du Danois Christian Eriksen, en plein Euro, en juin. Le joueur, réanimé sur la pelouse, s’est depuis fait implanter un défibrillateur pour prévenir le risque de mort subite qui lui interdit de jouer en Italie et donc pour son club, l’Inter.

De son côté, l’ailier français du Bayern de Munich Kingsley Coman (25 ans), qui souffre lui aussi d’arythmie bénigne, peut continuer à jouer, tout comme l’Allemand du Hertha Berlin Sami Khedira (34 ans).

Privé d’une quatrième Coupe du monde, cet hiver au Qatar, Aguero laisse une carrière ponctuée de succès et de records.

Il est arrivé en Europe à l’Atlético Madrid, en 2003, après des débuts flamboyants à Independiente. Après cinq saisons avec les « Rojiblancos », avec qui il a remporté la Ligue Europa en 2010, il s’est envolé vers l’Angleterre.

Aguero est immédiatement entré dans la légende de Manchester City, à qui il restera fidèle (2011-2021). Pour les Citizens, il a inscrit probablement le but le plus célèbre de la Premier League, celui du titre en 2012, lors de la dernière journée contre les Rangers de Queens Park.

À la 94e minute, la marque était de 2-2 lorsqu’il a reçu le ballon glissé par Mario Balotelli. Après une feinte, il a trouvé les filets pour offrir aux Citizens leur premier titre de champion d’Angleterre depuis celui de 1968, coiffant au poteau le rival Manchester United.

Sergio est tout simplement l’attaquant le plus impitoyable de l’histoire de la Premier League, a jugé dans un communiqué le patron de City, Khaldoon Al-Mubarak. Il a mérité l’adoration de la famille de City et le respect du milieu du soccer dans le monde entier.

Buteur étranger le plus prolifique du championnat anglais avec 184 réalisations, il a conquis 15 titres, dont 5 championnats d’Angleterre, avec City, laissant tout de même un grand vide : la Ligue des champions qui s’est encore refusée à eux en finale en 2021 contre Chelsea (1-0).

Le monde du soccer s’est bousculé pour rendre hommage à la légende Aguero sur les réseaux sociaux.

Un attaquant extraordinaire […], un coéquipier génial, un ami et une personnalité à part , a raconté le défenseur Vincent Kompany, compagnon des premières années.

Quant à David Silva, aujourd’hui au Real Sociedad, il a évoqué sa fierté de partager tant de moments ensemble, sur le terrain et en dehors , faisant écho aux messages de Kevin de Bruyne ou de Leroy Sané.

Transféré au Barça à l’été 2021 dans l’espoir de jouer avec Messi, Aguero a vu son plan échouer lorsque la « Puce » a rallié le Paris Saint-Germain. Mais les deux Argentins garderont le souvenir d’avoir remporté la Copa América, après avoir perdu en finale de la Coupe du monde de 2014 contre l’Allemagne.

On a vécu de beaux moments et d’autres qui ne l’ont pas vraiment été, mais ils nous ont tous rapprochés et rendus plus amis […] Je t’aime tellement, mon ami, tu me manqueras énormément , a dit Leo Messi sur son compte Instagram.

La fédération argentine a également souligné la gratitude de tout le peuple argentin.

Merci Kun! Merci pour toutes ces années de soccer, tous ces dribles, ces buts et la joie en sélection. Tu seras à jamais dans le cœur de chaque Argentin , a promis la fédération.