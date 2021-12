EOTTM souffle ses 10 bougies en grande pompe

En plus de trois rendez-vous au Casino de Montréal pour souligner les 10 ans de son entreprise, Estephan a également levé le voile sur un retour de la boxe à Shawinigan, le 9 avril prochain, où le géant Arslanbek Makhmudov (13-0, 13 K.-O.) et Simon Kean (20-1, 19 K.-O.) seront en action.

Makhmudov devra d’abord se mesurer au Polonais Mariusz Wach (36-7, 19 K.-O.) le 22 janvier, à Montréal. Comme l’a souligné Marc Ramsay, entraîneur principal d’EOTTM, ce sera un défi nouveau genre pour son protégé.

« Pour la première fois de sa carrière, Arslanbek affrontera un boxeur plus grand et plus gros que lui. Ça représente une approche et une préparation différentes, et c’est quelque chose que l’on voulait mettre dans son bagage à outils. »