Le champion en titre de la NASCAR dérouté par le spectacle de la F1 à Abou Dhabi

Le champion de la série NASCAR Kyle Larson n'avait jamais vu un grand prix de F1 avant dimanche. Avec le titre mondial en jeu, il a décidé d'assister à la course à Abou Dhabi, et ce qu'il a vu l'a laissé perplexe.

Larson est néophyte en F1, mais il sait qu'une neutralisation (drapeau jaune) peut changer le cours d'une épreuve.

Lewis Hamilton menait par 11,9 secondes sur Max Verstappen avec 6 tours à faire au grand prix, et il se dirigeait vers son huitième titre mondial.

L'amateur de course en moi s'est dit: "Ce serait bien qu'il y ait un drapeau jaune pour que ça devienne intéressant, qu'il y ait de l'action" , a expliqué Larson à l'agence Associated Press.

Avec 5 tours à faire, le Canadien Nicholas Latifi a frappé le rail, a obstrué la piste, et a obligé la direction de course à faire entrer la voiture de sécurité. Exactement ce que Kyle Larson souhaitait.

Sauf que le champion NASCAR était en train de quitter le circuit, certain que Hamilton allait l'emporter. Il a regardé la fin de la course sur les écrans géants autour et sur son téléphone.

La décision de la direction de course de relancer l'épreuve dans le dernier tour l'a laissé perplexe.

Je ne suis pas sûr que c'était très fair-play , a admis le pilote californien de 29 ans.

J'ai eu l'impression qu'ils ont contourné les règlements pour finir ça sur le vert. Je ne connais pas assez la F1 pour juger, je ne pense pas qu'ils voulaient aider Max [Verstappen], mais en tout cas, ils ont rendu ça excitant.

NDLR: La relance d'une course se fait lorsque les drapeaux jaunes font place aux drapeaux verts, d'où l'expression: repartir sur le vert.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Kyle Larson a remporté son premier titre, tout comme Max Verstappen, après une neutralisation en fin d'épreuve. C'était à Phoenix en novembre.

Kyle Larson célèbre son premier titre NASCAR à Phoenix. Photo : Getty Images / Chris Graythen

Dans le paddock d'Abou Dhabi, Kyle Larson a croisé le pilote de la série Indycar Pato O'Ward, qui a obtenu de l'équipe F1 McLaren un essai. Essai qu'il a fait mardi à Abou Dhabi.

Je savais que ça allait vite en F1, mais ça va 10 fois plus vite que ce que je pensais , a dit O'Ward, impressionné.