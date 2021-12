Pourquoi les cas de COVID sont-ils à la hausse dans le sport professionnel?

Selon Caroline Quach-Thanh, microbiologiste-infectiologue et professeure titulaire au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal, il n'y a pas vraiment d'élément de surprise à cette hausse de cas de COVID parmi les sportifs.

Le premier élément, c’est que la plupart des gens ont été vaccinés avec le protocole américain, qui était deux doses à trois semaines d’intervalle, explique-t-elle à Radio-Canada Sports. Pour ces gens-là, après six mois, ils ont une efficacité d'environ 50 % contre les infections. Nous, avec notre protocole de 12 à 16 semaines, on est encore à 75 % contre les infections, mais, dans les deux cas, on est à plus que 95 % contre les hospitalisations. Ça veut quand même dire que tu peux avoir des infections chez quelqu’un qui est doublement vacciné.

Il faut savoir aussi que les athlètes professionnels, ce ne sont pas des moines cloîtrés, poursuit-elle. Donc je suis sûre qu’ils sortent dans les restos, les bars.

Ce n’est pas partout où il y a nécessairement un tri à savoir qui peut rentrer ou pas dans un endroit public. C’est sûr que dans ton resto, ou ton bar, là où tu es sans masque finalement, s’il y a une personne positive, tu vas avoir de la transmission, parce que présentement, en plus, on est en hiver dans l’hémisphère nord, on ne se voit plus sur des terrasses, on est tous à l’intérieur.

« Ce qu’on voit présentement dans les ligues professionnelles, c'est ni plus ni moins ce qu’on voit dans la société en général, c’est-à-dire une augmentation des cas, à la fois causée par le Delta, l’hiver, l’émoussement de la protection vaccinale, et en plus par l’arrivée d’Omicron. » — Une citation de Caroline Quach-Thanh, microbiologiste-infectiologue et professeure titulaire au Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal

La vaccination change toutefois la donne comparativement à la saison dernière, comme le remarquait récemment l’adjoint au commissaire de la LNH, Bill Daly.

Le vaccin prévient les symptômes sévères, a-t-il dit. Nous avons plusieurs joueurs en isolement, mais ils ne sont pas très malades comme l’an dernier. C’est directement lié à la double vaccination.

Ce qui est quand même rassurant, c'est que, jusqu'à maintenant, la plupart de ces gens-là sont très peu malades. Ils vont faire une fièvre, vont être couchés pendant deux ou trois jours à la maison et ne se ramassent pas à l’hôpital. Jusqu’à maintenant, la protection contre les hospitalisations et les cas plus graves est maintenue , rappelle la Dre Quach-Thanh.

La vaccination marche, insiste la Dre Quach-Thanh. Elle nous protège contre les cas plus sévères, mais c’est sûr qu’elle s’émousse, et qu’on va avoir des cas survenir ici et là. La grande question qui est présentement sur toutes les lèvres c’est : qu’est-ce qu’on fait avec ça? La dose de rappel est recommandée pour la plupart des athlètes, puis pour les autres, on verra, dépendamment des provinces, des pays, certains sont plus ouverts à la troisième dose.

Malgré tout, devant la hausse des cas, certains joueurs, dont Alex Pietrangelo, se questionnent sur leur participation aux Jeux de Pékin en février prochain et craignent de rester coincés en sol chinois s’ils devaient être déclarés positifs. L'attaquant vedette Connor McDavid trouve dérangeante la perspective de devoir rester en quarantaine pendant cinq semaines.

Le comité organisateur des Jeux a prévu des mesures strictes pour éviter la propagation du coronavirus, qui ont d’ailleurs été éprouvées lors de la tenue de plusieurs épreuves tests au cours des derniers mois. Trois membres d'une équipe de luge ont dû s'isoler dans un hôtel prévu à cet effet.