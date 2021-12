Katerine Savard se voit sur le podium des mondiaux en petit bassin

Le Canada est représenté par des athlètes qui ont toutes et tous pris part aux Jeux olympiques de Tokyo.

Il y a Katerine Savard, qui a retrouvé en 2021 le goût de nager, et qui s'est rendue jusqu'en demi-finales du 100 m papillon au Japon.

L'athlète de 28 ans a été ensuite invitée à participer à des épreuves de l'International Swimming League (ISL) cet automne.

La Québécoise dit avoir gagné en maturité durant l'année 2021, sa plus belle saison. Elle a de grandes ambitions pour ces mondiaux en petit bassin.

Individuellement, j'ai le 100 m papillon et le 200 m papillon. Ce qui va le mieux, c'est le 200 m, a-t-elle expliqué mardi lors d'une rencontre de presse organisée par Natation Canada. Et j'ai hâte de voir ce que je pourrai faire. Et on a tous les relais à faire, et on a de bonnes chances de faire des podiums à tous les relais.

Katerine Savard Photo : YouTube

Cette compétition vient clore une année faste pour l'athlète québécoise.

J'ai pris de la maturité cette année. J'apprends à nager différemment, ce qui est bon pour moi. Je pense que ça a été mon année favorite depuis vraiment longtemps , n'hésite-t-elle pas à dire.

« Je profite vraiment de ce que je vis en ce moment. » — Une citation de Katerine Savard, nageuse et médaillée olympique

Fidèle à elle-même, Katerine Savard ne veut toujours pas se projeter trop loin dans l'avenir, de peur de créer des attentes.

Je me prépare pour les sélections des Championnats du monde en grand bassin, et on va voir ce que ça va m'apporter, a-t-elle précisé. Je n'ai pas envie de faire de plans, car j'ai l'impression de mettre de la pression à moi-même.

Kylie Masse Photo : Getty Images / Justin Casterline

L’équipe peut aussi compter sur la quadruple médaillée olympique Kylie Masse.

Honnêtement, je ne pensais pas y participer, je pensais que l'ISL me suffirait, a affirmé pour sa part l'Ontarienne. Mais le calendrier me permettait de participer à ces mondiaux en petit bassin, et c'est une belle occasion de retrouver l'équipe canadienne et une occasion de plus d'affronter l'élite mondiale.

L'équipe canadienne a rarement été aussi forte, selon le directeur de la haute performance et entraîneur national, John Atkinson.

C'est une nouvelle occasion pour nos athlètes de nager contre les meilleurs du monde, et une excellente façon de conclure l’année olympique de 2021 , a-t-il dit.

Cette compétition sert de tremplin vers 2022 avec nos essais canadiens (en avril à Victoria), les Championnats du monde en grand bassin et les Jeux du Commonwealth , a conclu John Atkinson.

Cette année, les Championnats du monde en petit bassin d'Abou Dhabi proposeront un festival aquatique qui se déroulera parallèlement à la compétition de natation. Il comprendra du plongeon, du plongeon de haut vol et de la nage en eau libre.