COVID-19 : Sebastian Aho à l’écart, deux matchs des Bulls reportés

Sebastian Aho et Seth Jarvis se trouvent à l'écart en lien au protocole de la LNH concernant la COVID-19, ont annoncé lundi les Hurricanes de la Caroline.

C'est aussi le cas pour un membre du personnel de l'équipe, ont fait savoir les Hurricanes.

Les Hurricanes se sont inclinés dimanche contre les Canucks. Aho et Jarvis resteront en isolement à Vancouver.

Jeudi, les Hurricanes étaient à Calgary. Les Flames ont dû mettre leur saison en pause. Leurs matchs sont suspendus jusqu’à au moins jeudi, et six joueurs et un membre du personnel de la formation albertaine sont sous le protocole COVID.

Finlandais de 24 ans, Aho mène les Hurricanes avec 15 buts et 32 points cette saison, en 26 matches.

Il a obtenu 12 points à ses cinq derniers matchs.

Jarvis a obtenu quatre filets et 11 points, en 20 rencontres.

La Caroline va rejouer mardi, à Saint Paul.

Deux matchs des Bulls de Chicago reportés

Par ailleurs, les deux prochaines rencontres de Chicago ont été reportées, en raison de l'épidémie de COVID-19 qui frappe l'effectif et l'encadrement des Bulls, a annoncé lundi la NBA qui va devoir remodeler son calendrier pour la première fois de la saison.

Les deux prochains matchs des Bulls de Chicago, prévus mardi 14 décembre contre les Pistons de Détroit et jeudi 16 décembre à Toronto contre les Raptors, ont été reportés , a indiqué la ligue, sans dire à quelles dates ils se joueront.

Pour la première fois depuis bientôt deux mois, la NBA est-elle contrainte de reporter des matchs. Ce qui était arrivé à une trentaine de reprises la saison passée, alors que la pandémie se propageait fortement, avant que la vaccination - qui concerne 97% des joueurs - ne la ralentisse fortement.

Dix joueurs des Bulls, ainsi que des membres du personnel de la franchise, sont actuellement soumis aux protocoles de santé et de sécurité de la NBA , a précisé cette dernière.

Il faut compter au minimum huit joueurs valides pour qu'une équipe puisse jouer un match, selon le règlement de la ligue, qui stipule par ailleurs qu'un joueur positif devra observer une absence de dix jours, à moins de présenter des tests négatifs consécutifs pendant deux jours.

Selon ESPN, l'ailier Alize Johnson, dernier joueur contrôlé positif en date, s'est ainsi ajouté à une liste qui comprend les stars Zach LaVine et DeMar DeRozan, ainsi que Troy Brown Jr, Coby White, Javonte Green, Matt Thomas, Derrick Jones Jr, Ayo Dosunmu et Stanley Johnson.

Chicago est une des équipes surprises de ce début de saison, occupant la 3e place de la conférence Est derrière le champion en titre Milwaukee et un des autres sérieux prétendants Brooklyn.

La COVID touche également les Raptors de Toronto. Pour les matchs de lundi et mardi, l’équipe de description habituelle, Matt Devlin et Jack Armstrong, sera remplacée. Devlin et Armstrong ont été en contact rapproché avec quelqu’un qui a présenté un contrôle positif à la COVID. La NBA ne les oblige pas à se retirer de leurs fonctions, mais l’organisation voulait donner le bon exemple .

