Je commence cette chronique par une question, et répondez honnêtement:

Si la voiture de sécurité avait devancé les monoplaces jusqu’au drapeau à damier du Grand Prix d’Abou Dhabi, si Lewis Hamilton avait été couronné champion du monde pour la huitième fois en passant la ligne d'arrivée au ralenti, auriez-vous été déçu? Moi, oui.

Après une saison enlevante, des controverses, des explications musclées de la part des deux prétendants, que ça se termine par une procession derrière la voiture de sécurité? Non merci.

Lewis Hamilton et Max Verstappen se saluent après le GP d'Abou Dhabi. Photo : Getty Images / Lars Baron

Et plusieurs auraient dit: Hamilton s’en sort bien. Non seulement il a terminé la course au ralenti, sans forcer, mais il a eu de la chance au premier tour .

Je fais partie de ceux qui pensent que Hamilton aurait dû être rappelé à l’ordre au premier tour quand il a court-circuité la chicane (virages 6 et 7), après qu’il y ait eu contact avec Verstappen.

Il a accéléré dans la zone de dégagement pour revenir en piste loin devant le Néerlandais (à plus d’une seconde).

Alors qu'on s'attendait à ce que Hamilton rende la position au Néerlandais, le directeur de course, l'Australien Michael Masi, a jugé que Hamilton n'avait pas à le faire, car, selon lui, Verstappen avait obligé Hamilton à sortir de la piste après l'avoir bousculé dans le virage no 6.

Pourtant, le Néerlandais avait réussi à surprendre Hamilton par l’intérieur, au culot certes, en le bousculant certes, mais sa manœuvre avait réussi.

Hamilton a été rusé sur ce coup-là, car au lieu de perdre du terrain à revenir en piste dans la chicane, ce qui l'aurait fait glisser au classement, il a joué le jeu du hors-piste forcé, et a foncé droit devant lui par la zone de dégagement.

De retour en piste, il a apparemment ralenti suffisamment pour que l'article 27,3 du livre des règlements le protège de toute sanction.

Si un pilote quitte la piste, il doit y revenir de façon sécuritaire et sans en avoir tiré un avantage durable. À la discrétion absolue du directeur de course, un pilote peut avoir l'occasion de rendre l'avantage qu'il a obtenu en quittant la piste.

Ça a fonctionné.

Michael Masi, directeur de course, Championnat du monde de F1, FIA Photo : Getty Images / Charles Coates

Mais à force de jouer avec les règlements, on peut se faire prendre. C'est ce qui s’est passé à la fin de la course.

À six tours de l’arrivée, Hamilton avait 11,9 secondes d’avance sur Verstappen, incapable de soutenir le rythme de son rival. Red Bull avait besoin d’un miracle, et il s'est produit quand la sortie de piste du Torontois Nicholas Latifi (et son immobilisation en travers la piste) a forcé Michael Masi à faire entrer la voiture de sécurité.

Michael Masi devait s’assurer qu’on évacue la Williams de Latifi, qu’on ramasse les débris et qu’on répare le rail le cas échéant (ce qui n’a pas été nécessaire).

Une fois cette question réglée, Michael Masi devait s’assurer que le peloton soit dans le bon ordre derrière la voiture de sécurité, comme le stipule l’article 48,12 du livre des règlements sportifs du Championnat du monde de F1:

« Si le message: "les voitures ayant un tour de retard peuvent maintenant dépasser" a été envoyé à tous les concurrents via le système de messagerie officiel, toutes les voitures qui ont un tour de retard sur le meneur devront dépasser les voitures de tête et la voiture de sécurité. » — Une citation de Extrait de l'article 48,12 du livre des règlements sportifs du Championnat du monde de F1

Michael Masi a d’abord décidé de ne pas appliquer l’article 48,12, ce qui laissait cinq voitures (à un tour du meneur) entre Hamilton et Verstappen. Mais le directeur de Red Bull, Christian Horner est intervenu par communication radio du muret de l'équipe Red Bull.

Pourquoi les cinq voitures ne s’écartent-elles pas? On a juste besoin d’un tour [pour finir la course sous drapeau vert] , a dit Christian Horner à Michael Masi.

Je dois d’abord vérifier que la piste est libre , a répondu le directeur de course.

La voiture de sécurité devant le peloton à Abou Dhabi, avec Lewis Hamilton devant Lando Norris et Fernando Alonso. Photo : Getty Images / GIUSEPPE CACACE

Michael Masi a finalement décidé de laisser ces cinq pilotes (Norris, Alonso, Ocon, Leclerc et Vettel) dépasser la voiture de sécurité pour que Verstappen se retrouve derrière Hamilton.

Mais faute de temps, il n’a pas permis aux autres de revenir dans le tour du meneur, afin de relancer la course dans le dernier tour.

Ce qui a fait bondir le directeur de Mercedes-Benz, Toto Wolff, qui a vivement protesté par radio. Ce n'est pas juste, Michael , a-t-on pu entendre de sa part dans la retransmission télévisée.

En piste, confusion dans le peloton. Lando Norris, qui a fait partie des pilotes qui ont pu dépasser la voiture de sécurité pour retrouver le tour du meneur, a compris la manœuvre.

« C’était pour la télé évidemment, pour offrir un dernier duel au public » — Une citation de Lando Norris, pilote de l'équipe McLaren-Mercedes-Benz

De là à dire que c’était la bonne décision à prendre, ce n’est pas à moi de juger , a ajouté Norris.

Son coéquipier Daniel Ricciardo, qui avait un tour de retard, n'a lui pas pu dépasser la voiture de sécurité.

J'étais juste derrière Verstappen et Hamilton dans le dernier tour, et j’ai été un spectateur privilégié de leur duel. J’ai pensé les dépasser, mais j’ai préféré laisser faire…. Non, je blague! a-t-il dit en riant de bon cœur.

Le pilote Williams George Russell n’a pas pu passer non plus, et n’a pas apprécié.

C’est totalement inacceptable, a réagi Russell. Je n’arrive pas à croire ce qui s’est passé .

L'Allemand Sebastian Vettel a lui aussi été surpris par la tournure des événements.

C’était trop tard, a dit Vettel. Il aurait dû nous laisser passer tout de suite, comme d’habitude.

Mais ce n’était pas comme d’habitude, justement. Il y avait un titre mondial en jeu.

Michael Masi a choisi de privilégier le spectacle, en permettant à Hamilton et à Verstappen de se battre sur un seul tour lancé pour décider du titre mondial, au détriment de l’application du règlement 48,12:

Une fois les voitures dans le bon ordre derrière le meneur, la voiture de sécurité retournera aux puits à la fin du tour suivant.

Or, le tour suivant, c’était le dernier. Michael Masi n'a pas voulu que le grand prix se termine en procession derrière la voiture de sécurité. Il a donc fait sortir la voiture de sécurité plus tôt que prévu, soit à la fin de l’avant-dernier tour, et a redonné le drapeau vert pour un ultime tour et un ultime duel entre Hamilton et Verstappen.

Max Verstappen devant Lewis Hamilton à l'arrivée du Grand Prix d'Abou Dhabi Photo : Getty Images / GIUSEPPE CACACE

Ce qui a plu aux amateurs, mais pas à Mercedes-Benz. On sait ce qui s’est passé dans ce dernier tour, superbe au demeurant. Hamilton a résisté sans faire de faux pas avant de céder.

Les protestations de Mercedes-Benz

Mercedes-Benz a toutes les raisons de croire qu’on lui a volé le titre des pilotes, et elle a porté réclamation sur deux points.

Le premier point concernait le fait que Max Verstappen aurait apparemment dépassé Lewis Hamilton, au ralenti, derrière la voiture de sécurité. Le règlement l'interdit (articles 48,8 et 48,13).

Le Néerlandais a visiblement cherché à déconcentrer Hamilton en louvoyant derrière lui, en se portant à sa hauteur. Michael Masi pouvait-il le sanctionner pour ça? Oui. Le voulait-il? Poser la question, c’est y répondre.

La FIA a rejeté la réclamation en disant qu’à la relance (au drapeau vert), Verstappen était bien derrière Hamilton. Ce qui est vrai.

Le deuxième point concernait l’ordre des voitures derrière la voiture de sécurité et son retour aux puits plus tôt que prévu par le règlement.

L’équipe allemande a expliqué que Michael Masi n’avait pas appliqué l'article 48,12. La FIA a refusé d’étudier la réclamation en rappelant l’article 15,3 du même livre des règlements:

Le directeur de la course a l’autorité incontestable sur les sujets suivants: a)…, b)…., c)…, d)…, e) L’utilisation de la voiture de sécurité.

La FIA a décidé que l’article 15,3 avait préséance sur l’article 48, et que Michael Masi avait le droit de faire ce qu’il a fait à Abou Dhabi. L'équipe Red Bull pouvait célébrer le titre de son pilote.

Le risque de faire appel

Mais c’est cette interprétation que Mercedes-Benz pourrait contester en Cour. L’équipe allemande a signifié son intention d'interjeter appel, et elle a jusqu’à jeudi (96 heures après le verdict) pour confirmer sa décision.

Le directeur de l'équipe Mercedes-Benz Toto Wolff était livide à la fin de l'épreuve. Il a vivement contesté la décision de Michael Masi en lui signifiant par communication radio. Après la course, il lui a demandé de redonner la victoire à Hamilton.

Toto Wolff Photo : Getty Images / Drew Gibson

Toto Wolff devait porter réclamation, car il a la responsabilité de défendre les intérêts de l'équipe qu'il représente. Mercedes-Benz doit maintenant prendre une décision en pensant à sa réputation, son image.

Si l’appel est confirmé, il sera entendu par la Cour internationale d’appel de la FIA.

Que peut faire la Cour? Elle peut décider que l’appel n’est pas admissible. Elle peut décider d’écouter Mercedes-Benz et de rejeter ses arguments. Elle peut donner raison à Mercedes-Benz, avec l'odieux de devoir trancher.

Le titre mondial des pilotes ayant été attribué à Max Verstappen, la FIA peut-elle l’en déposséder? En théorie, oui. En pratique, ce serait suicidaire pour l’image de la F1 et pour la crédibilité de son organisation.

Le compromis qu’elle pourrait envisager, si elle décidait de donner raison à Mercedes-Benz, ce serait d’annuler purement et simplement le résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi et de revenir aux classements d’avant le dernier grand prix.

Or, après le Grand Prix d’Arabie saoudite (l'avant-dernière épreuve), à égalité de points avec Lewis Hamilton (369,5), Max Verstappen était en tête du classement en vertu du nombre de victoires remportées et Mercedes-Benz était en tête du classement des constructeurs.

Le Néerlandais pourrait donc garder son titre, et Mercedes-Benz le titre des constructeurs. La FIA s’en sortirait bien, sans provoquer de séisme.

La FIA doit quand même tirer les leçons de ce qui s'est passé.

Elle devrait notamment étudier la possibilité de couper les échanges radio entre le directeur de course et les directeurs d'équipe. Maintenant que la télévision les retransmet, on découvre qu'ils tentent sans gêne d'influencer le directeur de course pendant les courses.

Ce qui complique forcément sa tâche, et fragilise son autorité. Michael Masi a souffert en 2021, mais a appris aussi.

Pérez, maître de l’ombre

Le pilote du week-end à Abou Dhabi? Sans conteste, Sergio Pérez.

Le pilote mexicain a d’abord permis à son coéquipier Max Verstappen d’obtenir la pole position samedi en lui offrant l’aspiration dans son premier tour rapide de Q3.

Max Verstappen et Sergio Pérez (à droite) discutent. Photo : Getty Images / Bryn Lennon

La manœuvre est difficile à maîtriser, car il faut rouler devant son coéquipier pour créer un trou d’air et lui permettre de gagner une peu de vitesse en ligne droite, mais il faut faire attention, à l’approche du virage, à quitter la trajectoire au bon moment afin de ne pas perturber les appuis de la monoplace qui suit.

Pérez s’est parfaitement acquitté de la tâche. Le chrono de Verstappen dans ce tour lui a suffi pour aller chercher la pole position.

Puis en course, Pérez a montré ses qualités de pilote no 2 alors qu’il avait provisoirement hérité du commandement de l’épreuve.

Avec des pneus qui étaient en fin de vie, il a tenu en respect Hamilton du 15e au 20e tour, coupant ses trajectoires pour fermer la moindre ouverture, le temps que le Néerlandais se rapproche. Encore une fois, il a effectué un travail impeccable de pilotage défensif.

Si Max Verstappen est champion du monde aujourd’hui, c’est aussi grâce à Sergio Pérez.