Les adversaires de Beterbiev et de Dicaire sans complexes

Tous deux finalistes pour un combat de championnat du monde, vendredi soir, au Centre Bell, ces aspirants sentent qu’ils touchent presque à leur rêve. L’ampleur de l’occasion et de la tâche ne les effraie pas.

Je ne suis pas ici pour m’allonger. C’est le rêve de ma vie d’être un champion unifié. J’ai travaillé extrêmement fort avec mon entraîneur Derrick James. On est ici pour le démontrer , a d’abord indiqué Browne (24-1, 16 K.-O.) aux journalistes présents lundi au gymnase Hard Knox, pour sa séance d’entraînement médiatique.

Soulignant qu’il s’était déjà battu à l’extérieur des États-Unis dans les rangs amateurs, Browne a affirmé qu’il ne ressentait aucune nervosité. Ce n’est pas nouveau pour moi. Je suis prêt , a-t-il insisté.

Quand on lui a demandé comment il entrevoyait la possibilité de mettre la main sur deux ceintures mondiales (WBC et IBF des mi-lourds) advenant une victoire contre Artur Beterbiev (16-0, 16 K.-O.), Browne n’a eu aucune hésitation.

« C’est une bénédiction. Deux pour le prix d’une! Tout le monde aime aller à l’épicerie et obtenir deux items pour le prix d’un, non? » — Une citation de Marcus Browne, boxeur professionnel

Ne dévoilant rien de sa stratégie ni des nouveaux outils qu’il a ajoutés dans son coffre depuis qu’il travaille avec son nouvel entraîneur, Browne est convaincu de s'imposer même face à un cogneur aussi réputé que Beterbiev.

On sait qu’il cogne fort. On va donc se concentrer à mettre de l’avant toutes nos aptitudes, a souligné l’entraîneur. Il va se faire cogner lui aussi , a promis Derrick James en ajoutant que Browne n'avait plus rien en commun avec le boxeur qui s'est incliné devant Jean Pascal en août 2019.

Pour l'anecdote, contrairement à Browne, James n'en est pas à une première visite à Montréal. Au début des années 2000, il y a fait un court passage au moment où il devait se battre contre Éric Lucas. Malheureusement, il n'a pas fait le poids à la pesée et le combat n'a pas eu lieu.

Marcus Browne a pris part à une courte séance d'entraînement, lundi, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-François Chabot

Lozano confiante

Il est toujours difficile de traduire l’émotion quand les propos d’une personne transigent par la voix d’une interprète.

C’est ainsi que l’on a tenté de recueillir les impressions et le sentiment qui habitent la Mexicaine Cynthia Lozano (9-0, 7 K.-O.) à quatre jours du duel qui l’opposera à Marie-Eve Dicaire (17-1) pour le titre vacant IBF des super-mi-moyennes.

C’est donc sans surprise que Lozano a promis un combat spectaculaire d’où elle sortira gagnante. En creusant un peu plus, on l’a sentie un peu plus fébrile quand elle a évoqué le fait que ces trois enfants souhaitent qu’elle ramène la ceinture de championne à la maison.

Après avoir vanté les qualités techniques de Dicaire, Lozano a soutenu qu’elle ne s’inquiétait pas à l’idée de devoir pourchasser l’ancienne championne dans le ring.

Tout dépendra de la tactique et de la technique de Marie-Eve. Je vais pouvoir me déplacer et m’ajuster. Et je crois pouvoir l’emporter par K.-O. , a dit la femme de 35 ans qui compte déjà sept victoires avant la limite.

À ce propos, on lui a demandé si elle craignait une décision locale advenant que le combat aille à la limite des 10 rounds de deux minutes, Lozano a exprimé sa confiance dans le bon jugement des officiels d’ici.

Questionnée sur l’origine de sa vigueur, Lozano a fait allusion à son héritage génétique qui se manifeste au bout de ses poings.

La confiance n’est visiblement pas rationnée au Mexique.