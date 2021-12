La trêve hivernale s’est amorcée avec le scénario typique depuis des années : l’Olympique Lyonnais qui trône au sommet du classement. Bousculées par le Paris Saint-Germain la saison dernière, les Lyonnaises n’entendent pas à rire cette fois.

Ce n’est pas que le PSG fait une mauvaise saison, bien au contraire. Les Parisiennes sont 2es, à 3 points de Lyon qui en compte 33 avec sa fiche parfaite de 11 victoires en 11 matchs. Elles forment la 2e attaque du championnat (encore derrière Lyon) et n’ont donné que 6 buts à l’adversaire en 11 rencontres.

Le hic, c’est que l’utilisation du singulier pour le mot adversaire , ici, n’a rien d’innocent.

C’est l’OL qui a infligé ces six buts au PSG dans une écrasante défaite de 6-1 que vous présentait Radio-Canada Sports, le 14 novembre dernier. Plus qu’un tremplin vers une 1re place nette que les Lyonnaises détenaient déjà au différentiel de buts, cette humiliation était un message de l’OL à ses rivales.

Championnes absolues depuis 2007 jusqu’à ce que le PSG s’empare de la couronne au printemps 2021, les Lyonnaises ont bien l’intention d’amorcer une nouvelle séquence victorieuse et de prouver que la saison dernière, qui a aussi vu leur série de triomphes en Ligue des champions s’arrêter à cinq, n’était qu’un accident.

Kheira Hamraoui et Aminata Diallo Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Du côté parisien, on soulignera avec raison certaines circonstances atténuantes. La rocambolesque histoire de l’agression subie par Kheira Hamraoui, à laquelle a été mêlée sa coéquipière Aminata Diallo, s’est déclenchée dans les jours qui ont précédé cette gifle de 6-1. Le PSG avait demandé qu’on remette le match, en vain. Les Parisiennes ont dû se défendre à 10 joueuses pendant plus d’une heure après l’expulsion sévère de la Canadienne Ashley Lawrence, toujours aussi remuante à son poste d’arrière droite cette saison par ailleurs.

Il n’en reste pas moins que le PSG, qui prend des allures de plus en plus canadiennes avec l’arrivée de la gardienne Stephanie Labbé (aucun but accordé en cinq matchs, toutes compétitions confondues) et la progression de l’attaquante Jordyn Huitema (meilleure buteuse de l’équipe en Ligue des champions avec quatre réalisations), a encore les arguments pour presser l’OL jusqu’à leur prochaine rencontre, soit à l’avant-dernier week-end de la saison.

Avec un brin de réussite supplémentaire, Marie-Antoinette Katoto aurait plus que les huit buts qui lui permettent de dominer le classement des buteuses à la trêve. La meilleure passeuse du championnat, Sandy Baltimore, est aussi Parisienne. La défense menée par Paulina Dudek et Amanda Ilestedt demeure étanche, et le PSG compte sur l’une des latérales gauches les plus spectaculaires de la D1 Arkema en Sakina Karchaoui –une ancienne de l’OL, de surcroît.

Mais compte tenu du rythme effréné qu’impose l’OL, tant défensivement avec la Canadienne Kadeisha Buchanan et la Française Wendie Renard, enfin revenue de blessure, qu’offensivement avec ses nombreuses vedettes et l’éclosion de l’Américaine Catarina Macario, il faudra un petit miracle au PSG.

Lutte sans merci pour la 3e place

Derrière les deux figures de proue, le 3e rang de la D1 Arkema, le dernier qui donne accès à la Ligue des champions, pourrait bien se décider dans les toutes dernières semaines.

Le Paris FC, jadis abonné du top 3 qui n’a plus participé à une compétition européenne depuis 2013, passera Noël en 3e place. Un bilan d’autant plus satisfaisant qu’il a été réalisé sans sa capitaine Gaëtane Thiney, revenue de son prêt au Gotham FC de la NWSL dans les derniers jours.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Au 4e rang, à un point du PFC, Fleury est en voie de réussir sa meilleure saison dans l’élite féminine. Arrivée de Metz en juin dernier, l’arrière gauche québécoise Marie Levasseur a marqué son premier but en D1 Arkema le 20 novembre, dans une victoire de 6-2 contre Guingamp.

Fleury possède un avantage de deux points sur Montpellier, bien installé au 5e échelon, cinq points devant Bordeaux, où la Canadienne Vanessa Gilles et ses coéquipières devront se retrousser les manches pour maintenir leur niveau après trois saisons dans le top 4. Gilles s’est une nouvelle fois distinguée lors du dernier week-end avant la trêve avec plusieurs interventions cruciales contre le PSG, qui s’est néanmoins imposé 1-0.

Avec le duel en tête du championnat et ce combat pour la dernière place européenne, le suspense pourrait s’étirer jusqu’à la toute fin. Il y aura un mano a mano avec Lyon jusqu'au bout , a en tout cas promis dimanche l'entraîneur du PSG.

Bilan des Canadiennes en D1 Arkema (statistiques par statsfootofeminin.fr)

Olympique Lyonnais (1er rang, 33 pts)

Kadeisha Buchanan (défenseuse) : 10 matchs, 778 minutes, 1 but

Paris Saint-Germain (2e rang, 30 pts)

Stephanie Labbé (gardienne) : 3 matchs, 270 minutes, 0 but accordé

Ashley Lawrence (défenseuse) : 9 matchs, 715 minutes, 0 but

Jordyn Huitema (attaquante) : 7 matchs, 180 minutes, 1 but

Fleury (4e rang, 21 pts)

Marie Levasseur (défenseuse) : 11 matchs, 959 minutes, 1 but

Miranda Smith (milieu) : n’a pas joué

Montpellier (5e rang, 19 pts)

Gabrielle Lambert (gardienne) : 1 match, 90 minutes, 0 but accordé

Bordeaux (6e rang, 14 pts)

Vanessa Gilles (défenseuse) : 10 matchs, 90 minutes, 2 buts

Paige Culver (défenseuse) : n’a pas joué

Soyaux (10e rang, 7 pts)

Vanessa Grégoire (milieu) : n’a pas joué

Saint-Étienne (11e rang, 5 pts)

Emily Burns (gardienne) : 6 matchs, 540 minutes, 12 buts accordés

Kristen Sakaki (défenseuse) : 7 matchs, 519 minutes, 0 but

Radio-Canada Sports est le diffuseur canadien francophone de la D1 Arkema. Consultez notre horaire de diffusions pour ne rien manquer.