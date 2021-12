Ligue des champions : un tirage au sort chaotique donne une affiche PSG-Real

Inter Milan-Liverpool et Manchester United-Atlético Madrid sont les autres affiches de ces huitièmes de finale, dont les matchs aller auront lieu chez les deuxièmes de groupe les 15, 16, 22 ou 23 février, et les matchs retour les 8, 9, 15 ou 16 mars.

Le Real préférait le premier tirage au sort, qui le voyait affronter le Benfica de Lisbonne.

Deux vrais couacs provoqués par un incident technique sur le logiciel de l'un des prestataires de service externes , selon l'UEFA, ont toutefois semé le doute sur la validité de la procédure, provoquant un long flottement inédit au terme duquel l'instance européenne a tranché pour annuler le tirage.

La première erreur est survenue quand Villarreal a tiré Manchester United, alors que le club anglais ne devait pas figurer parmi ses adversaires potentiels, car le règlement empêche deux adversaires d'une même poule de se retrouver en huitièmes de finale.

Les images montrent aussi que la boule de Manchester United a été oubliée au moment de constituer le saladier des adversaires potentiels de l'Atlético Madrid, ainsi les Colchoneros avaient hérité du Bayern de Munich comme adversaire.

L'embarras sur scène du vice-secrétaire général de l'UEFA, traditionnellement chargé d'animer les tirages au sort de coupes d'Europe, était visible au moment de la confusion.

Sur les réseaux sociaux, les réactions négatives, moqueuses ou outrées n'ont pas tardé, puis l'Atlético Madrid a expliqué à l'AFP avoir officiellement demandé des explications au gouvernement du soccer européen. Et tout a été à refaire.

Le PSG, lui, devait initialement affronter Manchester United, dans un nouvel épisode de la rivalité entre Lionel Messi (PSG) et Cristiano Ronaldo (MU).

Ce duel est remplacé par un affrontement entre les deux buteurs de l'Équipe de France Kylian Mbappé (PSG) et Karim Benzema (Real). Le premier, qui n'a pas caché cet été sa tentation de rejoindre la Maison blanche , pourra montrer tout son génie au stade Santiago-Bernabeu.

Deux vénérables maisons européennes vont se retrouver : le Benfica et l'Ajax d'Amsterdam. La tornade rouge et blanche de Johann Cruyff avait remporté cette confrontation en demi-finales de la Coupe des champions en 1972.

Le club néerlandais, fort de ses six victoires en six matchs de groupe, comme le Bayern et Liverpool, partira favori.

Faute de Messi, Cristiano Ronaldo se frottera à l'Atlético Madrid, un adversaire qu'il a souvent martyrisé quand il jouait au Real, puisque Manchester United affronte le champion d'Espagne de Diego Simeone et d'Antoine Griezmann.

Villarreal, tenant de la Ligue Europa, hérite de la Juventus de Turin, et Chelsea, le tenant du titre, se frottera au champion de France, Lille, seule affiche sortie deux fois, lors du premier tirage invalidé, puis du second.

Parmi les autres grands favoris, le Bayern affrontera le RB Salzbourg, ville distante de 150 km, de l'autre côté de la frontière germano-autrichienne.

Andrey Arshavin, la vedette opérant le tirage au sort, a envoyé Manchester City à Lisbonne pour rencontrer le Sporting Portugal.

Avant le nouveau tirage, l'entraîneur des Citizens , Pep Guardiola, a estimé juste la décision de reprendre les opérations à zéro.

C'était une erreur, mais ce genre de choses peuvent arriver. S'il y a une erreur, il faut le refaire pour que cela n'éveille pas de soupçon.