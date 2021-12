Mikaël Zewski et Marie-Pier Houle en action à Trois-Rivières le 25 mars

Cette soirée remplacera celle qui avait été initialement prévue le 10 décembre. Le Groupe Yvon Michel (GYM) a confirmé lundi matin que Zewski (35-2, 23 K.-O.) y affrontera l’Ukrainien Serhii Bohachuk (20-1, 20 K.-O.), classé 9e au WBC.

La ceinture WBC intercontinentale des super-mi-moyens (154 lb) y sera à l’enjeu. À 26 ans, Bohachuk est une étoile montante pour qui une victoire contre un vétéran comme Zewski pourrait servir de tremplin.

Les pugilistes ont en commun d’avoir tous deux affronté et vaincu avant la limite le Mexicain Alejandro Davilla.

Bohachuk est un protégé du promoteur Tom Loeffler (360 Promotions) avec qui GYM entretient un lien d’affaires par le biais de son nouveau partenaire Probellum. Loeffler s’occupe notamment des intérêts de Gennady Golovkin et de Cecilia Braekhus.

Pour sa part, Zewski se retrouve à la croisée des chemins. Il est clair qu’une défaite porterait un dur coup à ses aspirations.

« Je ne pense pas à la défaite du tout. Je n'ai pas réfléchi à ce qui se passe si je perds. Je m'en vais là pour gagner. Je pense que je suis capable et que c'est ce qui va arriver. On ne veut pas d'un combat tout cuit dans le bec. On ne veut pas flasher avec un knock-out rapide pour séduire la foule. »