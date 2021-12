Un premier contrat professionnel en Suède pour Gabrielle Carle

L’arrière latérale canadienne Gabrielle Carle fera le saut chez les professionnelles en Suède. Elle a signé un contrat d’un an avec Kristianstads en première division.

Médaillée d’or olympique à Tokyo l’été dernier et championne universitaire pour la deuxième fois cette saison avec les Seminoles de l’Université d’État de la Floride, la Québécoise de 23 ans se joindra à ses nouvelles coéquipières à la mi-janvier pour la présaison.

Le choix du championnat suédois s'explique partiellement par des raisons logistiques, a d’ailleurs affirmé la joueuse en entrevue à Radio-Canada Sports. En Suède, contrairement à bien des pays du Vieux Continent, on joue du printemps à l’automne. Il est donc plus facile pour une athlète qui termine son parcours dans la NCAA de trouver un club là-bas qu’en pleine saison en France, en Espagne ou en Angleterre, par exemple.

Et il y a bien sûr le fait que son nouveau club la convoitait assurément. L’entraîneuse de Kristianstads, Elisabet Gunnarsdottir, a qualifié Carle par communiqué d’arrière latérale très prometteuse qui peut jouer des deux côtés qui amène une grande mentalité de gagnante .

Quand quelqu’un a beaucoup d’enthousiasme à l’idée de t’avoir, ça te pousse un peu à te dire que tu veux être quelqu’un d’important là-bas, que tu vas avoir un rôle à jouer et que tu vas peut-être être capable d’avoir un impact, a souligné Carle. Quand tu sens qu’un club a besoin de toi, ça t’aide, et c’est ce que j’ai ressenti avec les entraîneurs. Ils ont de bonnes têtes sur leurs épaules, et ils comprennent ma situation.

« C’est un contrat d’un an, et ensuite, je verrai quelles sont mes options. Ç’a vraiment cliqué avec ce club. » — Une citation de Gabrielle Carle

Kristianstads a réussi son meilleur résultat dans l’élite suédoise, une 3e place au championnat, au cours de la dernière saison qui s’est terminée en novembre. Carle participera donc à la Ligue des champions de l’UEFA à sa première saison au niveau professionnel lorsque le premier tour de la prochaine édition s’amorcera à l’été 2022. Un rêve qui se réalise pour Gabrielle Carle, qui vise l’Europe depuis belle lurette.

Pour la majorité de ma carrière universitaire, il n’était pas question pour moi d’aller en NWSL, a-t-elle reconnu. Pour moi, l’Europe fonctionnait plus avec mon style de jeu. Mais cette année, j’ai commencé à regarder la NWSL pour ne pas me fermer de portes. J’ai trouvé ça extrêmement attrayant, mais c’est mieux pour moi de commencer en Europe.

Carle a notamment pu compter sur les conseils de l’ex-joueuse Becky Edwards, qui a elle aussi joué à l’Université d’État de la Floride et qui a passé cinq saisons en Suède, dont quatre avec Kristianstads. Edwards n’a eu que de bons mots pour le championnat et pour la petite ville chaleureuse qui soutient son équipe , située à environ 1 h en voiture de Malmo et à 1 h 30 de Copenhague.

Diplômée en physiologie de l’exercice, Carle a flirté avec l’idée de poursuivre ses études aux cycles supérieurs en Suède. L’entraîneuse-chef, dit-elle, l’a même dirigée vers l’université anglophone de l’endroit.

Mais avec son contrat d’un an en poche et peut-être d’autres destinations dans son avenir à moyen terme, elle a convenu qu’une année sabbatique était la meilleure option.

Malheureusement, en ce moment, le sport féminin et le soccer féminin, c’est tellement mieux que ce l’était avant, mais je ne gagne pas des millions, a précisé Carle. Je ne peux pas seulement épargner l’argent gagné dans ma carrière et, à la fin, vivre de mes épargnes. J’ai toujours grandi en pensant que l’école, c’est extrêmement important. Je viens de passer la dernière semaine à détester étudier, mais l’idée d’étudier, c’est quelque chose qui m’attire. C’est ce que je veux poursuivre.

D’autres établissements se bousculeront peut-être un jour pour accueillir Gabrielle Carle dans leurs salles de classe. D’ici là, la joueuse se familiarisera avec la première division suédoise, où trois internationales canadiennes ont joué la campagne 2021 : la gardienne Sabrina D’Angelo, à Vittsjo, la défenseuse Shannon Woeller, à Vaxjo, et l’attaquante Jenna Hellstrom, à Orebro.

