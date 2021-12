Au cours de la dernière semaine, deux autres entraîneurs (Travis Green des Canucks de Vancouver et Alain Vigneault des Flyers de Philadelphie) ont été congédiés dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Comme à l’habitude, ces renvois ont à peine suscité des haussements d’épaules.

Et comme à l’habitude, sur de nombreuses tribunes, on a encore entendu le fameux refrain voulant que les entraîneurs soient embauchés pour être congédiés.

Or, les experts André Lachance et François Rodrigue plaident que la meilleure façon de rendre un entraîneur inefficace consiste justement à l’asseoir sur un siège éjectable.

Documentation scientifique à l’appui, ils estiment que le moment est venu de miser sur une nouvelle approche. Si on veut placer les entraîneurs des équipes professionnelles dans un contexte favorable au succès, il faut mieux les soutenir, disent-ils.

André Lachance est directeur du développement du sport à Baseball Canada. Il est aussi un membre actif de l’organisme Le sport c’est pour la vie, dont l’expertise est reconnue internationalement. Il se spécialise dans le développement des systèmes sportifs. Des fédérations nationales étrangères l’invitent régulièrement à prononcer des conférences.

Pour sa part, François Rodrigue détient un doctorat en coaching de l’Université d’Ottawa . Ses travaux et recherches se concentrent sur l’amélioration et le développement des entraîneurs de haut niveau. Cet ancien capitaine de l’équipe de football de l’université ottavienne est aussi kinésiologue. Il a par ailleurs terminé une maîtrise en administration du sport.

En fin de semaine, les deux experts m’ont fait parvenir un texte dont le contenu, d’une grande richesse, nous force à remettre en question la manière dont les équipes professionnelles traitent leurs entraîneurs. Ces derniers sont pourtant des employés essentiels au succès de leur entreprise.

Depuis 1999, bon nombre d’articles scientifiques soutiennent l’importance de la sécurité psychologique au sein des équipes de travail. C’est un thème qui revient de plus en plus fréquemment dans la littérature […] Qu'il s'agisse de diriger une équipe pour un projet au bureau, de soigner des patients dans un service hospitalier, ou encore d'entraîner une équipe de hockey, ce concept refait toujours surface.

Travis Green a perdu son emploi avec les Canucks le 5 décembre dernier. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

La sécurité psychologique fait référence à la compréhension, partagée entre vous et votre équipe, qu'il est possible de poser des questions, d’expérimenter de nouvelles méthodes de travail et de dire le fond de sa pensée sans craindre d'être jugé, réduit au silence, ignoré ou rejeté. La recherche démontre que les équipes qui se sentent en sécurité s'engagent mieux, apprennent mieux et sont plus performantes , écrivent-ils.

Et c’est justement là que le bât blesse pour les entraîneurs qui sont soi-disant embauchés pour se faire virer.

Une diminution du sentiment de sécurité amène les gens à se rabattre sur ce qu’ils connaissent [...] Sans sécurité psychologique, il faut dire au revoir à la créativité, au risque et à l’innovation. Du coup, aux poubelles la performance et les résultats durables! Ces entraîneurs ne prendront pas le temps de développer de nouvelles tactiques ou stratégies. Ils se rabattront sur ce qu’ils ont toujours fait pour éviter de se tromper et de mettre leur poste en danger. Lentement, mais sûrement, ils glisseront derrière la parade, car il ne faut surtout pas qu’ils se trompent, sinon leur poste est en danger.

L’insécurité psychologique est donc un frein à la performance , arguent André Lachance et François Rodrigue.

Selon les deux experts, la recherche évoque trois types de connaissances qu’un entraîneur doit essentiellement détenir pour être pleinement efficace dans son rôle.

Michel Therrien et Alain Vigneault ont perdu leur emploi derrière le banc des Flyers le 6 décembre dernier. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

D'abord, les connaissances professionnelles. Il s’agit des connaissances techniques et tactiques de son sport.

Ensuite, les connaissances interpersonnelles. Cet aspect du travail de l’entraîneur est aussi fondamental. Il est ici question de l’environnement de travail, des relations entre les athlètes et des relations entre l’entraîneur et les membres de l’équipe.

Ce sont les habiletés pédagogiques qui viendront souder l’apprentissage. Dans leur arsenal, les meilleurs entraîneurs seront ceux qui auront la capacité de changer de style de leadership selon le contexte et selon le niveau de maturité du groupe. Ce n’est pas facile , soulignent les deux experts.

Enfin, il y a les connaissances intrapersonnelles, les plus négligées par la majorité des équipes sportives professionnelles.

Pour progresser, les entraîneurs doivent pouvoir s’accorder du temps pour réfléchir, faire de l’introspection et être exposés à des idées ou méthodes de travail différentes.

C’est le mécanisme fondamental à l’intégration des savoirs dans la pratique. L’entraîneur-chef d’une équipe agit comme le capitaine du navire, mais peu de gens dans l’organisation sont présents pour le soutenir, le guider dans son cheminement et l’inviter à penser autrement. Plusieurs entraîneurs clament avoir 25 ans d’expérience. Mais en rétrospective, le constat est tout autre. On pourrait dire qu’ils ont revécu 25 fois la même année d’expérience.

Ces lacunes dans le soutien offert aux entraîneurs font en sorte, selon Lachance et Rodrigue, que certaines équipes sont confiées à des entraîneurs qui trouvent leurs ressources dans un seul type de connaissances, parfois deux.

C’est loin d’être souhaitable.

Quand j’ai discuté avec André Lachance du texte qu’il m’a fait parvenir, il a insisté sur le fait que François Rodrigue et lui ne prétendent pas que les entraîneurs ne devraient jamais être congédiés. Toutefois, ils estiment nécessaire d’investir pour rendre les entraîneurs plus performants au lieu de les congédier à tout bout de champ.

Une étude récente démontre également que le changement d’entraîneur de football dans la National Collegiate Athletic Association NCAA amène un changement global de 0,5 victoire de plus au bout de 5 ans […] Dans certains cas, ne serait-il pas plus avantageux de garder le même entraîneur en place et d’investir dans son développement professionnel?

Claude Julien aura conservé ses fonctions d'entraîneur pendant un peu plus de quatre ans, avec le Canadien. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Ils citent le cas de Claude Julien, que le Canadien a congédié en février 2021 alors qu’il touchait un salaire annuel de 5 millions de dollars. Il est encore payé cette saison. Et la même chose vient d’arriver à Alain Vigneault, à qui les Flyers doivent plus de 12,5 millions d’ici la fin de la saison 2023-2024.

Que ce serait-il passé si ces deux équipes avaient investi ne serait-ce qu’un dixième de ces sommes pour soutenir leur entraîneur en l’entourant de personnes capables de l’aider à réfléchir et à s’améliorer en rehaussant ses connaissances interpersonnelles et intrapersonnelles? disent-ils.

André Lachance et François Rodrigue ne sortent pas cette idée d’une boîte à surprise. Ils font eux-mêmes partie d’un groupe international de développeurs d’entraîneurs qui se réunit une fois par mois pour échanger sur les meilleures façons d’aider les entraîneurs à maximiser leur potentiel.

Au sein de leur groupe, on retrouve notamment Scott McNeil (développeur d’entraîneurs dans la Premier League anglaise), Antonio Solona (directeur de la méthodologie du Seville FC) et John Fletcher (chef du développement des entraîneurs d’élite de la Fédération écossaise de rugby).

« Ce type d’encadrement offert aux entraîneurs n’est pas très présent en Amérique du Nord. C’est cependant une pratique qui se répand de plus en plus à travers le monde. C’est même en train de devenir une profession. » — Une citation de André Lachance

Les deux experts concluent leur texte en posant deux questions fort pertinentes.