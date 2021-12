Associated Press

La COVID-19 continue de se propager chez les Bulls de Chicago. Déjà lourdement affectée, l'équipe est maintenant privée de son joueur vedette Zach LaVine et du joueur de soutien Troy Brown fils, dont les noms viennent d'être ajoutés à la liste du personnel soumis au protocole sanitaire de la NBA.

LaVine et Brown étaient de la formation qui a affronté le Heat, samedi soir, à Miami. Avec ces deux ajouts, ce sont maintenant neuf joueurs qui sont contraints à l'isolement chez les Bulls.

En plus de LaVine et de Brown, les Bulls ont perdu les services de leur autre vedette DeMar DeRozan, ainsi que de Matt Thomas, Coby White, Javonte Green, Derrick Jones fils, Ayo Dosunmu et Stanley Johnson. Ce dernier venait de signer un contrat d'essai de 10 jours pour combler les nombreuses pertes.

Les Bulls n'ont maintenant plus que neuf joueurs disponibles dans leur formation alors que le minimum requis par la NBA est de huit joueurs.

Le prochain match des Bulls est prévu mardi à Chicago contre les Pistons de Detroit.

Les Bulls (17-10) occupent le troisième rang de l'Association de l'Est derrière les Nets de Brooklyn et les Bucks de Milwaukee.

LaVine, nommé pour une première fois sur l'équipe d'étoiles l'an dernier en plus de remporter l'or avec les États-Unis aux Jeux de Tokyo, se trouve au septième rang pour la moyenne de points par match cette saison avec 26. Il récolte aussi en moyenne 5,3 rebonds et 4,2 passes décisives par partie.

De son côté, Brown a marqué en moyenne 4,3 points par rencontres lors des 18 matchs auxquels il a pris part.

Selon le protocole de santé et sécurité de la NBA en lien avec la COVID-19, les joueurs concernés doivent être à l'écart de l'équipe durant un minimum de dix jours ou jusqu'à ce qu'ils obtiennent deux résultats de tests de dépistage négatifs à l'intérieur d'un intervalle de 24 heures.