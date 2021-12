Les Blue Bombers remportent la 108e Coupe Grey en prolongation face aux Tiger-Cats

Winnipeg devient ainsi la première formation depuis les Alouettes de Montréal en 2010 à défendre avec un succès un titre de championnat dans la LCF.

L'année dernière, la finale de la Ligue canadienne de football (LCF) n'avait pas été présentée en raison de la pandémie de COVID-19. Il s'agissait de la première fois depuis 1919 que le saint graal du football canadien n'était pas décerné.

Les Blue Bombers demeurent les rois du football canadien. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

En 2019, les Manitobains avaient également battu les Tiger-Cats à Calgary, 33-12. Cette fois, le duel a été beaucoup plus serré et s'est même décidé en prolongation.

Zach Collaros, qui a été nommé joueur par excellence du circuit, s'est d'abord fait voler la vedette par Jeremiah Masoli, qui a remplacé le quart Dane Evans, blessé en début de rencontre. Masoli a obtenu deux touchés, en plus de réussir 20 de ses 25 tentatives de passe.

Zach Collaros a connu des ennuis avant de finalement se mettre en marche au quatrième quart. Il a été victime de deux interceptions, et a complété 21 de ses 32 tentatives de passe. Il a tout de même lancé la passe victorieuse, en prolongation, entre les mains de Darvin Adams.

Collaros, qui a néanmoins été nommé joueur du match, a aussi pu compter sur le soutien de son botteur Sergio Castillo.

On a un groupe résilient , a commenté Collaros après la victoire.

Je le dis tout le temps et je sonne comme un disque qui saute, mais c'est la culture que (l'entraîneur-chef) Mike O'Shea a instaurée et ce sont les joueurs qu'ils ont réunis.

On n'a jamais abandonné. J'ai lancé deux interceptions qui nous ont mis dans le pétrin et les gars m'ont soutenu , a-t-il ajouté.

Je ne crois pas qu'un seul joueur sur le banc a douté parce que si c'était le cas, on n'aurait pas gagné , a laissé tomber Mike O'Shea.

Quand j'y repense, c'était un sacré match!

(Collaros) ne s'est jamais laissé déranger par les interceptions, c'est ce qui fait de lui le joueur par excellence. Il comprend où l'on est rendu et il ne laisse pas les émotions reliées à un jeu affecter la prochaine séquence ou le prochain jeu. Pour moi, c'est clairement la marque d'un champion , a poursuivi O'Shea.

À quelques occasions, les Blue Bombers ont frappé à la porte des buts, mais se sont butés à la défense ontarienne.

Castillo a tout de même permis à son équipe d'engranger des points importants, en réussissant ses cinq tentatives de placement et en ajoutant deux simples. Et ce, malgré des conditions météorologiques difficiles, avec le vent fort qui soufflait sur le Tim Hortons Field, à Hamilton.

Un début de match à l'avantage des Blue Bombers

Tout comme ce fut le cas lors de la dernière confrontation, la défense manitobaine a rapidement exercé une pression accrue sur le quart-arrière des Tiger-Cats.

En 2019, Dane Evans avait échappé le ballon au premier quart, ce qui avait mené au premier touché du match. Cette fois, Evans a été victime d'une interception, quand sa passe s'est retrouvée entre les mains d'Alden Darby.

Les Blue Bombers ont par la suite inscrit les premiers points du match grâce à un placement de 38 verges de Castillo, un des héros du match.

Les Bleus ont ajouté un point à leur avance avant la fin du premier engagement avec un simple.

Au deuxième quart, la défense des Tiger-Cats a continué de minimiser les dégâts, en bloquant l'attaque adverse à la ligne de 34, en enregistrant un sac contre Collaros. Le mal était toutefois fait, et le botteur des Blue Bombers, Castillo a réussi son deuxième placement du match pour porter le score à 7-0.

Masoli brille en relève à Evans

Avec un peu plus de sept minutes à écouler à la première demie, l'équipe locale a perdu les services de son meneur partant. Evans a été frappé après une course, et est resté étendu au sol. Il a semblé se blesser au cou sur la séquence.

Le quart-arrière des Tiger-Cats Dane Evans s'est blessé après avoir été plaqué au sol par Jackson Jeffcoat et Steven Richardson. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Jeremiah Masoli est venu en relève et a immédiatement pris les choses en main. Il s'est frayé un chemin à travers la ligne défensive à deux reprises, pour des gains de cinq et sept verges. Il a ensuite complété une courte passe vers Don Jackson pour approcher son équipe à la ligne de 13.

Hamilton a toutefois dû se contenter d'un placement, pour réduire l'écart à 7-3. C'était toutefois partie remise pour Masoli, alors que les Tiger-Cats ont repris possession du ballon juste avant la mi-temps, avec moins d'une minute à faire au deuxième quart.

La défense ontarienne a réussi à contenir Zach Collaros lors de la première moitié du match. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Masoli s'est à nouveau illustré avec deux passes précises d'affilée. Il a d'abord rejoint Jackson sur 36 verges, pour permettre aux siens de s'approcher dangereusement de la zone des buts.

Puis, l'athlète natif de San Francisco a envoyé le ballon entre les mains de Steven Dunbar fils pour le majeur. Les Tiger-Cats prenaient ainsi les devants pour la première fois du match, 10-7.

Collaros débloque en deuxième demie

Les Winnipegois ont commencé la deuxième demie avec aplomb. Le meilleur joueur de la ligue, Zach Collaros, a complété deux passes de 34 et 21 verges pour permettre aux siens de s'avancer profondément en territoire ennemi.

Ils ont toutefois été refoulés à la porte des buts par la défense ontarienne, forçant ainsi le retour sur le terrain du botteur. Castillo a créé l'égalité 10-10 avec son troisième placement du match.

Les Tiger-Cats ont cependant repris les commandes quatre minutes plus tard, encore grâce à Masoli qui a cette fois fait de Brandon Banks sa cible à sept verges de la ligne des buts. Le receveur a ensuite parcouru le terrain le séparant de la zone payante pour redonner l'avance à Hamilton, 17-10.

La brigade défensive ontarienne a ensuite fait reculer l'attaque de Collaros profondément, à un point tel que les Blue Bombers ont concédé deux points de sûreté.

Winnipeg a ensuite évité le pire, en privant les Tiger-Cats d'un touché avec 12 minutes à faire au match. Ils ont toutefois accordé trois points sur la séquence, sur un botté de Michael Domagala.

Sur la séquence offensive suivante, alors que le temps jouait contre lui, Collaros pensait bien pouvoir lancer sa première passe de touché après avoir approché son club à la ligne de 12. Mais encore une fois, l'attaque s'est contentée d'un coup de pied de Castillo, qui a envoyé le ballon entre les poteaux pour une quatrième fois de la soirée.

C'était toutefois une question de temps avant que Collaros ne débloque. Celui-ci a soutiré le maximum de son opportunité suivante. Il a lancé une passe à Nic Demski qui, après avoir attrapé le ballon, a changé brusquement de direction pour faire mordre la poussière à ses couvreurs.

L'avance des Tiger-Cats s'est à nouveau amoindrie sur un simple. Puis, le botteur texan est revenu à la charge quelques instants plus tard avec une réussite sur 45 verges, pour donner les commandes aux Blue Bombers.

Coincé en milieu de terrain sur un troisième essai, Masoli à permis aux Tiger-Cats d'avancer et d'obtenir le premier jeu névralgique avec une passe complétée vers Banks. À six verges d'une victoire assurée, Masoli a dirigé une passe dans la zone des buts que son receveur n'a toutefois pas été en mesure de maîtriser.

Hamilton a donc uniquement pu créer l'égalité 25-25 avec un placement, forçant la tenue d'une prolongation.

Le suspense jusqu'à la toute fin

Hamilton a gagné le tirage au sort, et a décidé de défendre en premier, laissant les adversaires attaquer d'abord.

Les Bombers ont inscrit le touché sur la possession grâce à une passe de Collaros décochée vers Darvin Adams. Comme le veut le livre des règlements de la LCF, ils devaient ensuite obligatoirement tenter un converti de deux points. Ils ont réussi sans problème, quand Rasheed Bailey est parvenu à se démarquer en plein cœur de la zone des buts.

Les Tiger-Cats devaient absolument inscrire huit points sur la séquence suivante, sinon la marque resterait définitivement à 33-25 en faveur des Blue Bombers.

Celle-ci a bien mal débuté, alors que l'équipe a écopé d'une pénalité de dix verges sur le premier jeu.

Au pied du mur, Masoli a tenté un ultime effort qui s'est transformé en interception. Kyrie Wilson a agrippé un ballon flottant pour donner la victoire aux siens, et mettre fin aux espoirs des Tiger-Cats.

La déception était vive, dans les estrades du Tim Hortons Field, alors que les joueurs de Winnipeg célébraient sur le terrain.

C'est difficile de décrire ce qu'on vit actuellement. Nous sommes extrêmement déçus , a déclaré l'entraîneur-chef des Tiger-Cats Orlando Steinauer.

C'est un moment difficile. Je ne peux pas parler pour nos partisans, mais j'espère qu'ils sont fiers de nos joueurs. Nous avions énormément de pression de bien performer devant nos partisans , a-t-il conclu.

La dernière conquête des Tiger-Cats remonte à 1999.