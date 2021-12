Max Verstappen arrache à Lewis Hamilton le titre de champion du monde de F1

On se demandait si cette dernière course de la saison allait se dérouler sans controverse. La réponse est non. Il n'a fallu attendre que sept virages pour être témoin d'une (autre) controverse.

Bien parti de sa pole position, Lewis Hamilton s'est fait surprendre par Max Verstappen au virage no 7 du premier tour. Le Néerlandais l'a attaqué par l'intérieur, et a forcé Hamilton à quitter la piste.

Le Britannique a accéléré dans la zone de dégagement et a repris sa première place en piste avec une bonne avance sur Verstappen qui lui a négocié le virage dans la trajectoire de course.

Lewis Hamilton devant Max Verstappen au premier tour du Grand Prix d'Abou Dhabi. Photo : Getty Images / Lars Baron

Tout le monde pensait que Hamilton allait devoir redonner sa position à Verstappen, mais la direction de course a décidé qu'il avait suffisamment ralenti en revenant en piste pour garder sa position.

Hamilton a pu rester en tête, avec une voiture plus rapide en ligne droite et le pilote Red Bull n'a pas pu revenir sur le Britannique. Mais dans le monde du sport, il ne faut jamais perdre espoir, surtout en course automobile.

Le miracle canadien

Red Bull avait besoin d'un miracle, et le miracle s'est produit. Et il est arrivé du Canada...

Au 53e tour (sur 58), alors que Hamilton avait 11,9 secondes d'avance sur Verstappen et se dirigeait vers son huitième titre, le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a frappé durement les rails de sécurité, et sa voiture a bloqué partiellement la piste.

La direction de course a dû faire sortir la voiture de sécurité, ce qui a regroupé le peloton.

Hamilton a perdu son avance de 11,9 secondes sur Verstappen qui avait changé ses pneus et avait reçu l'autorisation tardive de la direction de course qu'il pouvait dépasser les retardataires qui roulaient entre lui et le Britannique.

À la relance dans le dernier tour, on a droit à un sprint entre les deux prétendants. En pneus plus frais, Verstappen a attaqué Hamilton sans se poser de questions et l'a dépassé. Le Britannique a bien tenté de répliquer, mais en vain.

Max Verstappen franchit le premier la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Abou Dhabi, et est sacré champion du monde de F1. Photo : Getty Images / Pool

Alors que Mercedes-Benz s'apprêtait à célébrer le huitième titre de Hamilton, c'est Max Verstappen qui l'a emporté, et qui a assommé le clan adverse. L'équipe allemande devra se consoler avec un huitième d'affilée du Championnat des constructeurs.

C'est fou, j'ai enfin eu de la chance, je veux revivre ça avec cette équipe pour les dix à quinze années à venir , s'est enflammé Verstappen.

Encore une fois, la direction de course aura influencé le cours des événements, et dimanche à Abou Dhabi la course au titre.

Max Verstappen debout sur sa monoplace à Abou Dhabi Photo : Getty Images / Clive Rose

Nicholas Latifi a bien malgré lui eu un grand rôle à jouer dans la lutte pour le titre mondial, lui qui a dû abandonner à 5 tours de l'arrivée.

La course a été éprouvante, a concédé le Torontois. Nous n'avions pas un bon rythme. À la fin de la course, une bataille avec Mick Schumacher (Haas) m'a forcé à sortir de piste, et mes pneus se sont encrassés. J'ai ensuite fait une petite erreur qui m'a envoyé dans le rail. Ce n'est pas comme ça que je voulais finir la saison.

Quant au Québécois Lance Stroll, il n'a jamais pu entrer dans les points, et s'est battu dans l'anonymat le plus complet, notamment contre son coéquipier au 5e tour pour la 14e place. Il a finalement terminé la course au 13e rang.

Nous n'avons pas pu profiter de la présence de la voiture de sécurité à la fin, je n'ai pas pu récupérer ma place dans la file, et je ne sais pas pourquoi, a dit Stroll. C'est dommage, car nous avions fait un arrêt aux puits tardif. Treizième, ce n'est pas ce que je voulais comme résultat pour mon 100e grand prix, mais bon, on a appris beaucoup cette saison, et ça nous servira en 2022.

Mercedes-Benz a contesté officiellement le résultat de la course, a annoncé la FIA, et a déposé deux réclamations portant sur l'intervention de la voiture de sécurité à la fin de la course. L'équipe allemande a été entendue par la direction de course.

La première réclamation a été rejetée par la FIA, la deuxième n'a pas été retenue. Mercedes-Benz pense interjeter appel de la deuxième décision. L'équipe allemande a 96 heures pour le faire, et la Cour d'appel internationale de la FIA devra trancher.

Lewis Hamilton et Max Verstappen se saluent après le GP d'Abou Dhabi. Photo : Getty Images / Lars Baron

Hamilton, 36 ans, conclut la saison au 2e rang avec 387,5 points et reste à égalité avec Michael Schumacher avec 7 titres mondiaux alors que Verstappen (39,5,5 points) 24 ans, savoure son premier titre.

Félicitations à Max et à son équipe. Il a fait un boulot fantastique cette année, a commenté Lewis Hamilton. Toute mon équipe, tout le monde à l'usine et ici, a travaillé très dur cette année. Ça a été une saison parmi les plus difficiles. Je suis très fier de tout le personnel et heureux de partager ce cheminement avec eux. On a tout donné pendant la fin de saison, on n'a jamais abandonné et c'est le plus important.

Sept saisons après ses débuts, le Néerlandais, né en Belgique le 30 septembre 1997, est quatrième dans la liste des plus jeunes champions du monde.

Max Verstappen et son père Jos après la victoire du Néerlandais à Abou Dhabi Photo : Getty Images / Mark Thompson

Verstappen remporte un titre mondial à 24 ans, 2 mois et 12 jours, derrière Sebastian Vettel en 2010 (23 ans, 4 mois et 11 jours), Lewis Hamilton en 2008 (23 ans, 9 mois et 26 jours) et Fernando Alonso en 2005 (24 ans, 1 mois et 27 jours).

Classement général du Grand Prix d'Abou Dhabi: 1. Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) les 306,183 km en 1 h 30 min 17,345 s

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 2,256 s

3. Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 5,173 s

4. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) à 5,692 s

5. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 6,531 s

6. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 7,463 s

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 59,200 s

8. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 1:01,708 s

9. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 1:04,026 s

10. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 1:06,057 s

11. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1:07,527 s

12. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 1 tour

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1 tour

14. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 1 tour

15. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) abandon Meilleur tour en course : Max Verstappen 1:26,103 au 40e tour (à la moyenne de 220,800 km/h) Abandons: Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) : problème mécanique 26e tour

George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) : problème mécanique 27e tour

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Sauber-Ferrari) : problème mécanique 34e tour

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz): accident 51e tour N'a pas participé : Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari), forfait après test COVID-19 positif