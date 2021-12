Tkachuk réussit un tour du chapeau et les Sénateurs blanchissent le Lightning

Tkachuk a inscrit ses 9e, 10e et 11e filets de la saison dans ce gain des Sénateurs (8-16-1), qui ont rebondi après avoir encaissé un revers de 5-3 face aux Islanders de New York mardi soir.

Josh Norris a complété la marque pour la formation ontarienne. Pour sa part, Drake Batherson a obtenu deux mentions d'aide dans la victoire.

Le gardien des Sénateurs, Anton Forsberg, a effectué 25 arrêts et a signé le premier jeu blanc de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Son vis-à-vis, Brian Elliott, a repoussé 19 tirs dans la défaite du Lightning (17-6-4).

Avec cette victoire, les Sénateurs relèguent le Canadien de Montréal à l'avant-dernier au classement général de la Ligue nationale de hockey.

Kampf donne la victoire aux Maple Leafs

À Toronto, les Maple Leafs ont signé une victoire de 5-4 contre les Blackhawks de Chicago. Un bond chanceux sur la baie vitrée a permis à l’attaquant David Kampf d'inscrire le filet gagnant avec 80 secondes à faire au match.

Le gardien des Blackhawks Kevin Lankinen se dirigeait vers la rondelle, lancée en fond de territoire par Morgan Rielly, lorsqu’elle a pris une trajectoire inattendue. Le disque s'est retrouvé devant une cage béante, sur la lame de bâton de Kampf. Ce dernier a aisément enfilé l'aiguille contre son ancienne équipe.

Les Maple Leafs (19-8-2) ont laissé filer une avance de 4-1 qui s'était cristallisée au début du second tiers. Cependant, ils n'ont dirigé que trois tirs au filet lors de la deuxième période et les Blackhawks (10-15-2) en ont profité pour entamer la remontée en fin d'engagement.

Tôt en troisième période, Dominik Kubalik a noirci la feuille de pointage. Il a été imité par Jake McCabe, qui a profité de la circulation devant le filet pour ramener les deux équipes à la case départ avec 9:18 à jouer en temps réglementaire.

William Nylander a marqué un but et a récolté deux aides tandis que John Tavares et Auston Matthews ont chacun obtenu un but et une mention d’aide. Il s'agissait seulement du deuxième triomphe des Maple Leafs à leur cinquième confrontation sans l'ailier Mitch Marner.

Le gardien Petr Mrazek a offert une belle prestation, repoussant 31 tirs. C'était son premier départ depuis le 30 octobre. Il était sur la touche en raison d'une blessure à l'aine. Pour sa part, Lankinen a accordé cinq buts sur 26 tirs.

Linus Ullmark se dresse devant les Flames pour mener les Bruins à la victoire

Linus Ullmark a connu une soirée remarquable devant le filet des Bruins de Boston en repoussant 40 lancers pour mener les siens vers une victoire de 4-2 sur les Flames de Calgary.

À l'autre bout de la patinoire, Brad Marchand a pris en main la production offensive en terminant sa soirée avec un but et une aide.

Au cours de ses cinq derniers départs, Ullmark n'a accordé à ses adversaires que deux buts ou moins, remportant ainsi quatre victoires. Il cumule une fiche de 7-5-0 cette saison.

Charlie McAvoy, Curtis Lazar et Connor Clifton, avec son premier but de la saison, ont inscrit les autres filets des vainqueurs. Les Bruins (14-8-2) ont récolté au moins un point à leurs cinq derniers matchs. De plus, ils n'ont pas perdu en temps réglementaire lors de leurs sept derniers matchs à l'étranger.

Dans le camp des Flames, Matthew Tkachuk et Sean Monahan ont été les marqueurs. Les Flames (15-7-6) n'ont pas gagné à leurs quatre dernières parties. Rasmus Andersson a récolté deux mentions d'assistance dans la défaite.

Devant le filet, Jacob Markstrom a effectué 23 arrêts.