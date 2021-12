Nadal rend hommage au pionnier du tennis espagnol Manuel Santana, mort à 83 ans

Merci mille fois pour ce que tu as fait (...). Tu seras à jamais unique. On ne t'oubliera jamais , a écrit Rafael Nadal sur les réseaux sociaux.

Ce sont les organisateurs du Masters 1000 de Madrid, dont Manuel Santana était le président d'honneur, qui ont annoncé la triste nouvelle. Manuel Santana souffrait de la maladie de Parkinson.

Manuel Santana et Rafael Nadal en 2009 Photo : Getty Images / Jasper Juinen

Né à Madrid en 1938, Manuel Santana a marqué l'histoire de son sport en remportant deux fois les Internationaux de France (1961, 1964), puis les Internationaux des États-Unis (sur gazon en 1965) et enfin Wimbledon (1966), où aucun autre Espagnol ne gagnera jusqu'à Rafael Nadal en 2008.

Il était un magicien sur terre battue. Il vous rendait fou avec ses coups croisés, ses coups droits brossés, ses lobs, ses amortis , a déjà dit l'Australien Rod Laver.

Manuel Santana a souffert sous le régime autoritaire du Général Franco, qui a dirigé l'Espagne pendant 40 ans. Son père républicain a été emprisonné au début de la dictature franquiste.

Le jeune Manolo a découvert le tennis par hasard, quand il a apporté une boîte à lunch à son frère au club de tennis de Madrid où il travaillait.

J'ai vu des hommes en pantalon qui jouaient au tennis. J'ai été immédiatement charmé. J'ai commencé comme ramasseur de balles, et ensuite je me suis mis à jouer. Je suis un exemple d'humilité dans un monde élitiste , a déjà expliqué Manuel Santana dans une entrevue au journal El Español.

La victoire de l'Espagne contre les États-Unis, puissance hégémonique en ce temps-là, lors d'une rencontre de Coupe Davis en 1965 à Barcelone est l'un des moments les plus forts de sa carrière.

Ce succès a fait comprendre au Madrilène qu'il était possible de battre les Anglo-Saxons et qu'il était nécessaire de se préparer spécifiquement au jeu sur gazon.

Ses victoires sur gazon à Forest Hill en 1965 et à Wimbledon en 1966 ont validé son choix. En finale de Wimbledon, il a battu l'Américain Dennis Ralston en trois manches (6-4, 11-9, 6-4).

Manuel Santana, vainqueur de Wimbledon en 1966 Photo : Getty Images / Keystone

Il a été capitaine de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis à deux reprises (1980-1985 puis 1995-1999). Puis, il a pris la tête du tournoi Masters 1000 de Madrid à sa création en 2002 jusqu'en 2018.

Ces deux fonctions lui ont permis de transmettre son expérience à une nouvelle génération de joueurs espagnols.