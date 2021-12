Verstappen en pole à Abou Dhabi, Hamilton 2e, Stroll 13e

Max Verstappen et Red Bull ont surpris Mercedes-Benz en obtenant la pole position du Grand Prix d'Abou Dhabi, dernière épreuve de la saison. Lewis Hamilton n'est pas loin, il partira lui aussi de la première ligne de la grille.

Le duel au sommet se poursuit entre les deux prétendants au titre.

Alors que Lewis Hamilton avait été le plus rapide des derniers essais libres, c'est Max Verstappen qui a obtenu la pole position à son premier tour lancé en Q3.

Le Néerlandais a profité de l'aspiration de son coéquipier Sergio Pérez, et il a enregistré un chrono imbattable de 1 min 22 s 109/1000. Hamilton qui le suivait a cédé une demi-seconde (1:22,660) à son rival.

Le Britannique n'a pas pu améliorer son sort à son dernier tour rapide et Verstappen a de facto obtenu la pole.

Nous avons amélioré le comportement de la voiture avant la qualification, a dit Verstappen, et nous avons atteint notre objectif, soit de partir devant Mercedes-Benz. C'est vraiment bien, car ils ont été très rapides dans les dernières courses. Mais bien sûr, c'est demain que ça compte.

Max Verstappen sur le circuit d'Abou Dhabi Photo : Getty Images / Clive Rose

Seule ombre au tableau pour Verstappen. Il démarrera la course en pneus tendres, alors que Hamilton partira en pneus mi-durs. Le Néerlandais se dirige vers une stratégie de deux arrêts contre un seul pour le Britannique.

Nous n'avons pas pu répondre au tour qu'a fait Max, a expliqué Hamilton, c'était un tour fantastique, mais je crois que nous sommes en bonne position pour la course avec les pneus que nous avons.

L'équipe Red Bull a dû changer de stratégie quand Verstappen a raté un freinage et a bloqué son pneu avant gauche lors de sa première sortie en Q2. Il a donc fait son meilleur temps de Q2 en pneus tendres à sa seconde sortie, et c'est avec ceux-là qu'il devra commencer la course.

Je me suis bien senti avec chaque type de pneus en essais libres. Il fait un peu plus frais (au soleil couchant), donc les gommes tendres devraient mieux tenir , croit-il.

Ce sera très important de prendre un bon départ, fait-il remarquer. Ensuite, on verra comment ça se termine .

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a obtenu le troisième temps de la séance et partagera la deuxième ligne de la grille de départ avec Sergio Pérez.

Si le Mexicain aura comme mission de contrer Hamilton, Norris n'a pas caché qu'il se sentait nerveux à l'idée d'être impliqué dans la lutte pour le titre .

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a été éliminé à la fin de Q2, avec le 13e chrono de la séance.

Je crois que c'est le mieux qu'on pouvait faire, a affirmé Stroll. Nous avons fait quelques changements de réglages, et la voiture réagit mieux, je trouve. Nous pouvons choisir les pneus que nous voulons et nous avons pas mal d'options pour notre stratégie, alors il y a des possibilités de monter au classement en course.

Ce serait bien de se battre pour des points, ce serait une belle façon se souligner mon 100e grand prix de F1 , a rappelé le Québécois.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a réussi le 16e temps, devant son coéquipier George Russell qui en est à son dernier week-end chez Williams, lui qui secondera Hamilton chez Mercedes-Benz en 2022.

C'est rare qu'on ne passe ni l'un ni l'autre en Q2. Or, c'est le minimum qu'on se fixe comme objectif, a expliqué Latifi, donc, c'est frustrant. On espérait mieux, surtout que la voiture se comportait bien. J'ai été gêné par la circulation dans ma dernière tentative. Le nouveau tracé du circuit devrait nous aider, dimanche.

À égalité de points

Rappelons qu'au terme de ce week-end, on saura qui est champion du monde. Verstappen et Hamilton ont le même nombre de points, soit 369,5.

Max Verstappen et Lewis Hamilton se saluent à Abou Dhabi. Photo : Getty Images / Peter Fox

La dernière fois que l'ultime Grand Prix a été décisif, c'était en 2016, et l'Allemand Nico Rosberg avait été sacré devant Hamilton, son coéquipier au sein de Mercedes-Benz.

La dernière fois qu'il y a eu égalité de points entre deux pilotes avant la dernière course, c'était en 1974. Emerson Fittipaldi (McLaren) avait alors battu Clay Regazzoni (Ferrari) par trois points.

Le Néerlandais a toutefois un léger avantage. Il a remporté une victoire de plus que le Britannique (9 contre 8). En cas d'égalité au terme du week-end, Verstappen sera champion.

Pour le titre, les scénarios :

Celui qui termine devant l'autre est champion, sauf si Hamilton termine 9e et Verstappen 10e avec le point du meilleur tour. Dans ce cas, Verstappen sera champion.

Si seulement l'un des deux pilotes termine dans les points, il sera champion.

Si les deux pilotes terminent hors des points ou abandonnent, Verstappen sera champion.

Classement de la séance de qualification du Grand Prix d'Abou Dhabi: