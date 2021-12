Les Canucks viennent à bout des Jets en tirs de barrage

L'attaquant suédois a fait tout l'étalage de ses talents de manieur de rondelle pour forcer le gardien Eric Comrie à s'étendre sur la glace avant de loger le disque au fond du filet.

En temps réglementaire, Nils Hoglander a inscrit deux buts pour les Canucks (11-15-2), alors que Conor Garland en a ajouté un et que Bo Horvat a amassé deux aides.

Blake Wheeler et Kyle Connor ont récolté chacun un but et deux mentions d'aide dans le camp des Jets (13-9-5). Mark Scheifele a aussi marqué pour les visiteurs qui avaient blanchi le Kraken de Seattle 3-0 jeudi.

Thatcher Demko a bloqué 34 des 37 tirs auxquels il a fait face en temps réglementaire, tandis que Comrie a réussi 33 arrêts à son premier départ depuis le 19 novembre.

C'est la première fois de la saison que les Canucks gagnent trois matchs de suite. Ces trois gains ont été obtenus sous les ordres du nouvel entraîneur-chef Bruce Boudreau.

Les deux équipes ont eu d'excellentes chances de marquer en prolongation, mais les gardiens Demko et Comrie ont été époustouflants.

On s'est échangé des buts lors des deux premières périodes avant de se livrer un duel défensif en troisième période.

Les Jets ont réussi à créer l'égalité en milieu de deuxième période quand Connor a refilé la rondelle sur la lame de bâton de Scheifele, à travers la circulation, permettant à l'attaquant vedette de décocher un tir sur réception.