La semaine dernière, je me suis donc offert une petite virée à Trois-Rivières afin de visiter le laboratoire de recherche sur le hockey de l’UQTR. C’est la seule entité du genre qui existe au Québec et l’une des rares au Canada.

Cette visite m’a permis de passer quelques heures extrêmement intéressantes en compagnie de Jean Lemoyne. Professeur et chef du département des sciences de l’activité physique de l’UQTR, M. Lemoyne est discrètement en train de bâtir un pôle de savoir qui jouera éventuellement, à coup sûr, un rôle majeur dans l’univers du hockey québécois et canadien.

Les lecteurs de cette chronique ont déjà entendu parler du laboratoire de recherche sur le hockey de l’UQTR. Il y a un peu plus d’un an, nous avions souligné les conclusions d’une étude révélant, à la surprise générale, que les jeunes hockeyeurs québécois qui se spécialisent trop rapidement dans la pratique de leur sport sont ceux que l'on trouve dans les catégories dites récréatives.

La spécialisation sportive est un fléau chez les jeunes parce qu’elle provoque un abandon précoce de l’activité physique. En revanche, les enfants qui pratiquent plusieurs sports deviennent plus compétents, plus confiants en leurs habiletés et ont nettement plus de chances de rester actifs toute leur vie.

Mais bon, revenons au laboratoire de l’UQTR et à ses ambitions.

Après avoir fait carrière au collégial, Jean Lemoyne a été embauché à l’UQTR en 2010. Au fil des ans, il s’est rendu compte que la plupart des étudiants qu’il accompagnait durant leur maîtrise lui parlaient constamment de hockey.

De façon toute naturelle, nous échangions à propos d’études faites sur le hockey et nous faisions beaucoup de lectures. Il y a aussi eu des événements, comme des congrès, où j’ai commencé à établir des contacts avec gens comme Yves Archambault (anciennement de Hockey Québec) et Paul Carson de Hockey Canada. Et c’est vers 2017 que nous avons commencé à faire pas mal d’études sur le hockey et en 2019 que nous avons créé le laboratoire , raconte-t-il.

Au lieu de lancer ce projet en grande pompe, Jean Lemoyne a choisi la théorie des petits pas.

C’est encore un projet en développement. Depuis le début, nous essayons de garder ça le plus simple possible pour que ce soit moins lourd d’un point de vue administratif. Mais là, nous n’aurons pas le choix d’officialiser cette structure pour accroître notre visibilité. Nous sommes arrivés au stade où il y a du financement qui entre pour les études que nous menons. Il y a des chercheurs et des collaborateurs qui embarquent, sans compter les gens qui proviennent d’autres universités et qui participent à certains de nos projets , explique Jean Lemoyne.

Quand l’UQTR a commencé à faire des études sur le hockey, les étudiants du département des sciences de l’activité physique travaillaient davantage en silo. Cette année, une douzaine d’étudiants (dont deux doctorants) se penchent sur des thématiques qui sont explorées, souvent en équipe, sous des angles différents.

En collaboration avec Hockey Québec, le laboratoire de l’UQTR est notamment sur le point de démarrer une étude fort intéressante auprès du groupe de joueurs de 15 ans qui défendront les couleurs d’Équipe Québec aux Jeux du Canada durant l’hiver de 2023.

Nous allons accompagner HQ et ces jeunes dans tout le processus menant aux Jeux du Canada. Nous procéderons à des évaluations hors glace et sur glace. Nous nous intéresserons à certaines variables psychologiques ainsi qu’à des variables de matchs comme les statistiques avancées. Ça nous donnera une bonne base de données pour voir comment ces jeunes parviendront à transiter vers les niveaux supérieurs.

Au cours des dernières années, le laboratoire de l’UQTR s’est aussi intéressé à l’introduction du hockey pratiqué sur une demi-glace pour les enfants de catégorie novice (M-9).

Une enquête réalisée dans huit provinces canadiennes, auprès de 7000 répondants, a permis de découvrir quelles étaient les croyances des parents et des entraîneurs par rapport à ces changements. Cela a notamment permis à Hockey Canada d’identifier les régions du pays où les gens étaient les plus réfractaires à cette nouvelle méthode d’apprentissage et, surtout, pour quelles raisons.

En Saskatchewan et en Ontario, la résistance était nettement plus forte alors qu’en Colombie-Britannique et au Québec, ces changements ont été bien accueillis.

De façon générale, les gens estimaient que la pratique du hockey en surface restreinte allait être bénéfique pour l’apprentissage du hockey. Toutefois, c’était toujours la dimension affective qui ressortait négativement. Les parents croyaient que ce serait moins amusant de jouer sur une demi-glace que sur une glace complète. L’étude a donc révélé à la fédération qu’il y avait un travail d’éducation à faire à ce sujet , raconte Jean Lemoyne.

Toutes catégories et tous âges confondus, il y a environ un million de hockeyeurs et hockeyeuses au Canada. Les sujets et les possibilités de recherches sont donc presque infinis.

Parmi les travaux qui ont le plus retenu mon attention lors de ma visite, il y a ce volet consacré à la motivation des hockeyeuses québécoises.

Nous trouvons intéressant de savoir quels sont les modèles des hockeyeuses et en quoi consistent leurs rêves lorsqu’il est question de hockey. Pour les garçons, on se pose moins de questions, car ils rêvent souvent à la LNH. Mais si on parvenait à mieux comprendre la vision que les hockeyeuses ont de leur sport, par exemple, ça pourrait aider les fédérations à adopter une approche différente pour les recruter.

Le laboratoire de l’UQTR se sert évidemment des Patriotes (l’équipe de l’université) pour mener des recherches. Mais il suit aussi de façon étroite la progression de quatre groupes de hockeyeurs novice, de niveaux différents, dont la progression technique et d’autres paramètres seront mesurés à quatre reprises durant la saison.

On veut savoir, par exemple, si ces enfants pratiquent un seul sport et s’il est possible d’identifier des tendances vers la spécialisation hâtive. Nous avons aussi l’intention de comparer le profil de ces petits hockeyeurs avec une cohorte d’élèves participant à un cours d’éducation physique.

Jean Lemoyne et son équipe se penchent aussi sur la notion de plaisir dans la pratique du hockey. À cet effet, un questionnaire exhaustif a été conçu et on tente de le distribuer à la plus grande échelle possible. Vingt-cinq situations relatives au hockey ont été identifiées. Les joueurs et joueuses doivent noter chacune d’elles par rapport au niveau de plaisir qu’elle leur procure.

C’est très prometteur! Les Suédois ont révolutionné leur système de hockey en se donnant la peine d’écouter ce que les enfants avaient à dire.

Bref, ce laboratoire de recherche sur le hockey a énormément de potentiel.

À eux seuls, les quelques projets mentionnés ci-haut (et il y en a plusieurs autres) sont tous susceptibles d’améliorer des petites facettes de notre système de hockey, de rehausser la qualité de l’expérience des enfants qui pratiquent notre sport national ou, simplement, de mieux les outiller pour les inciter à rester actifs toute leur vie.

On ne veut pas simplement produire des articles qui seront publiés dans des revues scientifiques. On veut qu’un transfert se fasse et que nos travaux puissent avoir des impacts concrets sur le terrain , insiste Jean Lemoyne.

À court terme, il aimerait que son laboratoire puisse produire une espèce de trousse d’accueil pour les parents dont les enfants commencent à jouer au hockey.

Ça pourrait être une série de rencontres de sensibilisation à l’importance de la littératie physique et sur la notion de plaisir dans la pratique du sport. Il serait aussi intéressant d’aider les parents à comprendre les principes auxquels ils seront confrontés durant le parcours de leur enfant.

Je crois beaucoup à l’éducation. Des gens disent parfois qu’il faut exclure les parents du processus. Je pense au contraire que le hockey y gagnerait beaucoup à s’en faire de solides alliés. Ça augmenterait beaucoup les chances de rendre l’expérience plus positive , estime Jean Lemoyne.

À moyen terme, il croit que son laboratoire pourrait offrir aux entraîneurs des modules de formation complémentaires à ceux qu’offrent les fédérations. Pour permettre aux entraîneurs, par exemple, de développer des compétences accrues en pédagogie ou en analyse.

En voulez-vous des projets? En v’là!, comme disait la publicité.

Voilà un projet fort positif et stimulant. Longue vie au laboratoire de recherche sur le hockey de l’UQTR!