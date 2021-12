Le soccer féminin et le modèle lyonnais

L’Olympique Lyonnais a été précurseur dans le développement du foot féminin. On a la chance d’avoir un président qui est passionné par le football, mais aussi passionné par son équipe féminine. Il a tout mis en œuvre pour donner les moyens à cette équipe féminine de performer. Aujourd’hui, en termes de considérations dans son club, les hommes et les femmes sont au même niveau , souligne l’entraîneuse du club, Sonia Bompastor.

Les qualités des installations, le personnel dédié à l’équipe féminine, la présence quotidienne des dirigeants du club. Rapidement, on comprend que l’OL est dans une classe à part.

Si le FC Lyon existait déjà depuis 1970, c’est depuis 2004 que l’OL a développé son pendant féminin. Le club compte en Ligue des champions sept triomphes, dont cinq consécutifs de 2016 à 2020, en plus d’avoir été sacré champion de France 14 années de suite, de 2007 à 2020. Depuis 2020, il est bien souvent considéré comme la meilleure équipe féminine dans le monde.

Jean-Michel Aulas et Sonia Bompastor Photo : afp via getty images / PHILIPPE DESMAZES

En entrevue avec Radio-Canada Sports, l’homme d’affaires français, propriétaire et président du club, affirme qu'investir dans le soccer féminin était avant tout une question de convictions.

Le foot féminin est une chance d’avoir un ensemble de valeurs que le foot masculin seul ne peut peut-être pas avoir de manière permanente. De par ma formation, ma culture, j’ai toujours fait en sorte de privilégier l’intégration du monde féminin dans les entreprises que j’ai dirigées , dit l’homme dont la valeur était estimée en 2018 à 600 millions d’euros.

Je dis souvent qu’un match de football féminin dure en moyenne 15 à 18 % de plus qu'un match masculin uniquement parce qu’il y a moins de simulation, moins de contestations avec l’arbitre. Ce sont des valeurs qui doivent être mises de l’avant et c’est ce qu’on essaie de faire à Lyon depuis 2004 , ajoute-t-il.

Selon lui, ceux qui croient que le soccer féminin n’est pas un investissement rentable ont tout faux. Si les résultats ne sont pas toujours instantanés, il n’a jamais regretté sa décision d’appuyer le club féminin.

On voit de plus en plus de grands groupes qui s’intéressent au football féminin. On voit aussi que les droits de télédiffusion évoluent de manière tout à fait significative. Maintenant, tous les grands clubs européens ont leur équipe féminine. Quand on a une stratégie globale de développement du foot, on ne peut pas passer à côté de l’économie du football féminin , affirme-t-il.

Laura Georges, ancienne joueuse devenue secrétaire générale pour la Fédération française de football, abonde dans le même sens.

À l’Olympique Lyonnais, on a l'exemple d'investisseurs, de commanditaires dédiés uniquement au football féminin, rappelle-t-elle. Je ne peux pas vous donner les chiffres de ce que ça leur rapporte, mais en termes d’image, en termes de réputation, ils sont en plein dans le mille.

Mme Georges est bien placée pour savoir que le soccer féminin a grandement évolué au cours des 20 dernières années. Elle est cependant consciente qu’il y a encore énormément de travail à faire. Pendant que des clubs comme l’OL, le Paris Saint-Germain ou Montpellier connaissent un certain succès, d’autres clubs en D1 Arkema peinent à assembler un effectif capable de rivaliser avec les grandes formations d’Europe.

On essaie que le championnat se resserre et devienne beaucoup plus compétitif. On a encore un axe de progression. On veut avoir des partisans réguliers sur le football féminin. On veut améliorer nos stades. Si on est suivis par Canal+, alors il faut qu’on accueille ces matchs dans de beaux stades.

Cette année, la FIFA a publié sa première analyse complète sur le soccer féminin  (Nouvelle fenêtre) , en consultant 30 ligues et 282 clubs. Ce document révélait que 70 % des clubs féminins opéraient à perte.

Tourné vers les États-Unis

Pendant que plusieurs pays, dont le Canada, peinent à mettre en place une structure adéquate pour le développement du soccer féminin, Jean-Michel Aulas continue de montrer la voie.

Depuis 2020, il est le président de l’OL Reign, équipe de la National Women's Soccer League (NWSL), à Seattle, aux États-Unis. Cette expansion n’est pas un hasard pour son groupe.

On a toujours imaginé avoir des relations avec les plus grands pays en matière de football. Le football américain m’a toujours fasciné. Au départ, quand on avait investi dans le football féminin ici à Lyon, on avait fait venir un certain nombre de joueuses américaines, dont Hope Solo. Je me souviens lorsque les États-Unis ont gagné la Coupe du monde ici, à Lyon, Megan Rapinoe et Alex Morgan sont venues me voir spontanément , raconte-t-il.

Ce football féminin américain permet de tirer vers le haut sur le plan de la qualité du jeu, sur le plan des personnalités aussi. Quand on investit dans le foot féminin, il faut aussi trouver le relais de croissance avec un certain nombre de partenaires et, en allant là-bas, à Seattle, on est dans un lieu magique sur le plan des entreprises.

L'OL Reign a terminé au 2e rang du classement général la saison dernière, dans la NWSL. Photo : ISI Photos

Ce partenariat a été un franc succès jusqu’ici. En plus de permettre une certaine collaboration entre les entraîneurs des deux équipes, plusieurs joueuses ont pu faire partie d'un prêt et ainsi poursuivre leur progression.

Jean-Michel Aulas n’a pas l’intention de s’arrêter là. S’il voit une occasion d’investissement qui permettra de faire grandir le soccer féminin mondialement, il n’hésitera pas à aller de l’avant.

Selon notre stratégie, l’idéal serait demain d’avoir d'autres équipes. Pourquoi pas aussi au Canada où aujourd’hui, le football féminin a acquis ses lettres de noblesse? On regarde aussi du côté du Japon parce qu’on pense que le continent asiatique peut aussi apporter pas mal au plan de l’évolution pour le foot féminin.

Pendant ce temps, quelques mois après avoir gagné la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, le Canada n’a toujours pas d’équipe ni de ligue professionnelle de soccer féminin.