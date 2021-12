Kadeisha Buchanan, la meneuse silencieuse

LYON, France – Kadeisha Buchanan n'est pas la joueuse la plus volubile. Elle préfère laisser parler son talent, et pour cause. Depuis quelques années, la Canadienne de l'Olympique Lyonnais est devenue l'une des meilleures joueuses de soccer de la planète.

Fille de parents jamaïcains, Buchanan a grandi en Ontario entourée de ses cinq frères et de six sœurs. Tout le monde jouait au soccer à la maison, y compris son père et sa mère, qui était gardienne de but. Elle se souvient de ces journées passées à tenter de marquer des buts contre cette dernière.

Si cet environnement a nécessairement été bénéfique pour sa progression, ce n'est qu'à l'adolescence qu'elle a commencé à imaginer qu'elle pourrait faire du soccer un métier.

Je pense que ma mentalité a changé lorsque j’avais 14 ou 15 ans. Le soccer est devenu quelque chose de sérieux pour moi. À 14 ans, j’ai été sélectionnée pour l’équipe canadienne des moins de 15 ans. Je pense que ç’a été le déclic pour moi. Je suis devenue sérieuse, je voulais devenir professionnelle et représenter mon pays , a-t-elle expliqué à Radio-Canada Sports, au stade Groupama de Lyon.

La Canadienne a rapidement gravi les échelons. Après une carrière universitaire fructueuse à West Virginia, elle a pris le chemin de l'Europe et joue depuis 2017 avec l'Olympique Lyonnais (OL).

Elle est devenue un pilier en défense et a depuis été championne de France à quatre reprises, a gagné la Coupe de France trois fois et la Ligue des champions quatre fois.

C’est une joueuse importante. Elle se met au service du collectif. Elle est très sérieuse, très travaillante. C’est une joueuse qui a l’écoute, qui a un état d’esprit exemplaire, et elle montre l’exemple pour nos jeunes joueuses. Elle a cette volonté permanente de faire progresser son jeu et de devenir chaque jour une joueuse encore meilleure , confie l'entraîneuse de l'OL, Sonia Bompastor.

Dans un récent palmarès des meilleures joueuses de soccer de la planète, le quotidien britannique The Guardian plaçait Kadeisha Buchanan au 28e rang. Parmi les joueuses canadiennes, seules Ashley Lawrence (14e) et Christine Sinclair (18e) la devancent.

Il faut dire que la joueuse de 26 ans a été l'un des éléments importants dans la conquête dorée de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle sent aujourd'hui qu'elle a la responsabilité de promouvoir le soccer canadien et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider au développement du soccer professionnel au pays.

Gagner deux médailles de bronze, gagner une médaille d’or, je prie que ce soit suffisant pour qu’on reçoive l’appui dont nous avons besoin afin de démarrer notre propre ligue au Canada. Faire venir une équipe de la National Women’s Soccer League NWSL au Canada peut être une option , avance-t-elle.

J’aimerais qu’il y ait une ligue entièrement développée au cours des prochaines années pour que nous ayons une raison de rentrer à la maison. Je pense que c’est mon but ultime, avant ma retraite, de pouvoir jouer au Canada , conclut-elle.

Kadeisha Buchanan est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2022, en attendant d'un jour, peut-être, jouer au Canada.