Marc-André Fleury entre dans la légende, sauve la soirée au Centre Bell

Et c’est bien la beauté de la chose. On aurait presque cru que les partisans montréalais en auraient voulu au CH de voler ce moment à Marc-André Fleury, alors qu’il n’y a plus d’enjeu pour leur équipe favorite cette saison, et que le Sorelois avait l’occasion de compléter le podium des gardiens aux 500 victoires après ses idoles Martin Brodeur et Patrick Roy.

La foule l’a d’abord acclamé.

C’est spécial, je pensais vraiment que le monde me haïssait à Montréal , s’est amusé Fleury après le gain de 2-0 de sa troupe.

Toutes les années, je me faisais crier après ou huer. C’est jamais mes meilleures games ici. C’est toujours des soirées rough , a-t-il ajouté.

Peut-être avait-il en tête son dernier passage au Centre Bell, probablement le plus gênant, quand il avait fait cadeau de la rondelle à Josh Anderson au troisième match de la demi-finale de la Coupe Stanley. Le CH avait finalement remporté ce match et la série quelques jours plus tard.

Mais les partisans, visiblement, ne détestent pas Fleury. Ils se cherchent sûrement quelque chose à célébrer. Alors, un fils de la terre, un enfant du bouclier canadien qui atteint un tel plateau, ça se fête. Les Blackhawks se sont précipités sur Fleury, lui ont fait la haie d’honneur jusqu’au corridor menant au vestiaire.

Le Tricolore n'a pas gagné depuis le 27 novembre dernier. Photo : usa today sports / Eric Bolte

Mathieu Perreault, David Savard et Chris Wideman sont restés sur la glace pendant la courte célébration pour reconnaître l’accomplissement de leur confrère. Fleury les a vus, leur a envoyé un petit signe de la main.

Je sais que quand tu perds, ce n’est pas facile. Des fois, tu as juste le goût d’aller dans la chambre et de te changer, mais c’est vraiment gentil d’être resté , s’est exclamé le gardien québécois.

Je n'avais jamais vu ça. C'était très class de la part des partisans du Canadien. Je me disais que nous allions rester sur la patinoire avec les autres entraîneurs pour le féliciter, mais les partisans...C'était incroyable , a lancé l’entraîneur par intérim des Hawks, Derek King.

La réputation de Fleury n’est plus à faire. Décrit comme le coéquipier ultime, apprécié de tous, un farceur et un bon vivant. Les gestes d’affection à son égard l’ont encore une fois prouvé.

Fleury s’est présenté devant les journalistes le sourire fendu jusqu’aux oreilles, fidèle à lui-même. Dans ce curieux mélange d’humilité, de gêne et de franchise, il a confié qu’il pensait à ce plateau depuis une couple d’années .

On dirait que c’est un chiffre que je mettais m’y en tête , a-t-il avoué.

« Je suis fier de moi, j’ai tellement eu de soutien de mes équipes, de mes coéquipiers, des organisations, des entraîneurs de gardien à travers les années. Les fans, ma famille, les amis, tout le monde a toujours été là pour moi, pour me soutenir et m’aider à m’améliorer aussi. » — Une citation de Marc-André Fleury

Fleury a battu Dominik Hasek. Il a affronté les tirs de Mario Lemieux à l’entraînement. C’est une carrière de 18 saisons, ponctuée de trois Coupes Stanley, de cinq finales, d’une médaille d’or olympique.

C’est un peu le dernier des Mohicans. Derek King rappelait que les gardiens québécois étaient plutôt bons , certes, mais ils sont aussi en voie d’extinction.

Le Québécois Marc-André Fleury Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Fleury est le dernier gardien numéro un et partage la vedette dans la Ligue nationale de hockey seulement avec Jonathan Bernier aujourd’hui.

C’était aussi exaltant comme exploit qu’un symbole fort d’une époque qui tire à sa fin.

Le secret

Fleury a hésité à rejoindre sa nouvelle équipe une fois échangé par les Golden Knights.

On paniquait un peu à ce moment-là , a rappelé le capitaine Jonathan Toews.

À 37 ans, il a décidé de poursuivre… encore un peu du moins.

Seuls Mike Smith et Craig Anderson sont plus vieux que lui dans cette ligue aujourd’hui et n’offrent plus tout à fait la meilleure version d’eux-mêmes. Fleury connaît un départ difficile à Chicago, à l’image de l’équipe, mais a remporté le trophée Vézina il y a quelques mois.

Sa longévité à une position où il est particulièrement difficile de durer force l’admiration de ses coéquipiers.

C’est un pro, il est toujours en forme, il prend soin de lui, il travaille fort. Je me souviens de lui quand il était à Vegas et Pittsburgh. Moi, je suis toujours sérieux et je me force sur la patinoire. Lui, tu l’entends rire parce qu’il est relax et s’amuse. Même quand il a une soirée assez occupée, ça ne le stresse pas tant que ça , a raconté Toews.

Ce n’est pas nécessairement le fun quand tu joues contre lui. Mais comme équipe, on commence à trouver cette chimie-là. C’est rare que le gardien fait partie de cette camaraderie dans un vestiaire. À l’entraînement, il jase tout le temps et ça ajoute de l’énergie à l’équipe , a ajouté le capitaine.

Après le match, Marc-André Fleury a reçu les félicitations de ses coéquipiers. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Un gardien d’envergure, meneur d’hommes, excessivement respecté : voilà qui n’a peut-être pas nui à renverser la vapeur à Chicago. Certes, les Hawks se sont creusé un trou, mais ont tout de même remporté 9 de leurs 14 confrontations depuis le congédiement de Jeremy Colliton.

Le leadership et la bonne humeur contagieuse d’une légende vivante dans le vestiaire y a certainement été pour quelque chose.

Impossible de ne pas faire le parallèle avec le Canadien. Peut-être qu’un autre portier célèbre pourrait venir ragaillardir les troupes s’il recouvre la santé, mentale et physique.

Ça pourrait au moins donner un peu d’entrain et des rencontres divertissantes. Parce que n’eût été l’exploit de Fleury, ce match n’aurait été que morne. Rien d’autre.

En espérant qu’il puisse y avoir des retrouvailles sous peu entre Carey Price et Fleury. Aux Jeux olympiques.