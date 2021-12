Les Leafs ne peuvent ralentir Stamkos et s’inclinent 5-3 face au Lightning

La troupe ontarienne encaisse ainsi un troisième revers en quatre matchs.

Elle avait pourtant marqué le premier but grâce à Ondrej Kase, tôt en première période. Les Leafs ont toutefois été incapables de contenir le capitaine adverse, qui a terminé la rencontre avec un but et trois passes.

Stamkos a été efficace aux côtés de son compagnon de trio Ondrej Palat, qui a fini la rencontre avec deux buts et une mention d'aide.

Pierre-Edouard Bellemare et Taylor Raddysh ont inscrit les autres filets pour l'équipe victorieuse.

William Nylander et Kase, avec son deuxième de la soirée, ont offert la réplique dans une cause perdante.

Stamkos a maintenant récolté au moins un point lors de ses neuf dernières rencontres. Il a amassé 14 points à l'intérieur de cette période.

Andrei Vasilevskiy a bloqué 35 tirs pour la formation de la Floride. Jake Campbell a quant à lui bloqué 22 des 26 tirs pour les Torontois.

Les Maple Leafs vont tenter de retrouver le chemin de la victoire samedi, en accueillant les Blackhawks de Chicago.