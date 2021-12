Samuel Piette et ce rêve qu’il croyait impossible

Invité au balado Tellement soccer, le Québécois est revenu sur ses premiers pas dans le monde du soccer professionnel. Grâce à son entraîneuse de l'époque dans son club AAA à Boisbriand, il a eu occasion d'aller s'entraîner avec l'organisation du FC Metz, en France, même s'il n'était encore qu'un adolescent.

Je suis parti un peu naïvement. Je me suis dit que j’avais la chance de quitter le pays, d’aller m’entraîner en Europe, la place où le soccer est une religion. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. À mon arrivée en France, je n’avais aucune idée que j’allais devenir professionnel. Ce n’était même pas nécessairement mon objectif. Une fois là-bas, j’ai fini par réaliser que j’avais un certain potentiel pour devenir professionnel , raconte-t-il.

Après des séjours en France, en Allemagne et en Espagne, il est rentré chez lui en 2017, pour se joindre à l'Impact de Montréal, devenu plus tard le CF Montréal. Il avoue que l'attention médiatique qu'il a reçue à son arrivée a été un choc. Il s'est cependant rapidement familiarisé avec son nouveau statut et apprécie aujourd'hui ses responsabilités tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci.

Même s'il n'a que 27 ans, il est l'un des vétérans du club et s'assure d'être un excellent modèle pour les jeunes joueurs. Les entraîneurs qui l'ont côtoyé depuis son arrivée à Montréal ont vanté son professionnalisme et son éthique.

C'est cette attitude qui lui aura permis de garder le cap au cours de la dernière saison alors que son rôle a changé au sein de l'équipe et qu'il a obtenu moins de minutes de jeu.

J’ai peut-être moins joué, mais ça, c’est la décision de l’entraîneur. Ce n’est pas la mienne, souligne-t-il. Par contre, ce que je peux faire pour donner des arguments à l’entraîneur pour qu’il me fasse jouer, c’est de bien m’entraîner, d’être sérieux, d’être respectueux par rapport à ces décisions-là. J’ai toujours eu cette mentalité de contrôler ce que je peux contrôler.

Avec l'équipe canadienne, autant lors du tournoi de la Gold Cup que pour des matchs de qualification en vue de la Coupe du monde au Qatar, Piette a passé la majorité de son temps sur le banc. À ses yeux, la situation vécue avec son club et celle avec le Canada n'ont absolument rien à voir.

La différence, c’est qu’en club, tu veux bien faire collectivement, mais tu joues aussi pour un contrat, pour ta place dans l’équipe, ton futur, ton salaire, etc. En équipe nationale, l’objectif est vraiment commun. Si tu participes en étant bon aux entraînements et en aidant donc à la préparation du onze partant, tu as fait ton boulot. Et si on se qualifie pour la Coupe du monde, ce sera grâce à tout le monde, autant ceux qui ont joué que ceux qui étaient sur le banc , dit-il.

Le match disputé contre le Mexique à Edmonton le 16 novembre dernier est l'illustration parfaite de cette philosophie. Même s'il n'a pas joué, le milieu de terrain considère cette rencontre parmi les meilleurs moments de sa carrière.

Même si je n’ai pas eu la chance de fouler le terrain, j’ai vécu autant d’émotions sur le banc avec mes coéquipiers, assure-t-il. L’ambiance, d’avoir presque 50 000 personnes dans les gradins, dans des conditions assez difficiles, surtout pour le Mexique, la neige autour du terrain... C'était vraiment particulier comme match.

Samuel Piette n'était pas encore né la seule fois où le Canada a participé au Mondial en 1986. Il a toujours été un véritable passionné du ballon rond, mais jamais il ne s'est imaginé prendre part au tournoi le plus important sur la planète. Voilà que le Canada est en excellente position pour obtenir son laissez-passer pour le Qatar.

Quand j’étais plus jeune, je croyais que c’était impossible pour moi de participer à la Coupe du monde. Je ne comprenais pas le processus pour se qualifier. Alors, je croyais que le Canada n’avait pas le droit d’être à la Coupe du monde , dit-il en rigolant.

De pouvoir participer à une Coupe du monde, ce serait le plus bel accomplissement de ma carrière.

Le prochain match de qualification du Canada aura lieu le 27 janvier contre le Honduras.