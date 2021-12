Un chiffre magique dans la ligne de mire de Marc-André Fleury

Les quatre premiers noms du classement ont de la résonance dans la Belle Province. Il y a, bien sûr, Martin Brodeur, tout en haut, fort de ses 691 gains, et Patrick Roy au deuxième rang, avec 551. Suivent Marc-André Fleury et Roberto Luongo, ce dernier ayant terminé sa carrière avec 489 victoires. Mais pour Fleury, le compteur tourne toujours.

Jeudi soir, au Centre Bell, à une heure de Sorel, où Fleury a grandi, il pourrait devenir seulement le troisième gardien de l’histoire à atteindre le plateau des 500 victoires.

Le match entre les Blackhawks et le Canadien sera la deuxième occasion pour Fleury d’inscrire le joli chiffre rond dans son curriculum vitae. Il aurait pu le faire mardi, mais les Blackhawks ont perdu contre les Rangers, ouvrant la porte à ce que l’exploit se concrétise chez lui.

Je l'espère. C'est tellement un bon professionnel et une bonne personne. Si quelqu'un le mérite, c'est bien lui , a témoigné le nouvel entraîneur-chef des Blackhawks, Derek King.

Il a l'air d'un jeune premier. Il s'amuse, il a une belle personnalité et il est bon dans le vestiaire. C'est bien de pouvoir compter sur lui , a poursuivi King.

Les mêmes bons mots reviennent, peu importe l’interlocuteur.

C'est très important. Il est à la maison. Comme je l'ai déjà dit, il a été tellement bon pour nous. Nous devons jouer un match solide ce soir pour qu'il ait cette 500e. C'est le meilleur gars, sur la glace et à l'extérieur. C'est chouette de le voir jouer, et il faut être là pour lui ce soir , a dit Erik Gustafsson, de retour au Centre Bell depuis son passage peu remarqué avec le Canadien dans la dernière ligne droite la saison dernière.

Il est l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai eus, un bon gars et futur membre du Temple de la renommée. La façon dont il traite ses coéquipiers est remarquable. C'est un chic type , a pour sa part renchéri Seth Jones, le nouveau pilier de la défense de Chicago.

Qui a dit que les bons gars finissaient toujours derniers?

Les Blackhawks n'ont pas rendu disponible Marc-André Fleury jeudi matin, à quelques heures du match.

Un nouveau régime qui a maintenant un mois

Les Hawks ont procédé à un changement d'entraîneur au début du mois de novembre et Derek King a célébré son premier mois derrière un banc de la LNH en début de semaine.

King a roulé sa bosse derrière un banc de la Ligue américaine pendant presque 20 ans, après une carrière d'ailier gauche plus qu'honorable dans la LNH. Il a fait ses débuts comme joueur et entraîneur adjoint avec les Griffins de Grand Rapids, avant de ne conserver que le deuxième titre pendant 10 saisons, pour finalement être promu entraîneur-chef du club-école des Blackhawks, les IceHogs de Rockford, en 2018. Il dirige une équipe de la LNH pour la première fois.

C'est un gros défi. Avant, je me concentrais sur le développement. Faire jouer des joueurs même s'ils commettent des erreurs, ne pas se soucier des confrontations de trios. Dans la Ligue américaine, je pouvais avoir 30 joueurs à ma disposition et il fallait que je fasse des rotations pour être certain que tout le monde ait un peu de temps de jeu. Ici, c'est une business. Il faut gagner des matchs de hockey. Il faut essayer de continuer de donner des occasions aux joueurs, mais l'objectif est de remporter des matchs. Ce n'est pas facile, mais je me sens de plus en plus à l'aise.

Je me sens beaucoup mieux. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau, mais l'équipe m'a donné beaucoup de soutien. Il y a deux gars à mes côtés qui ont beaucoup d'expérience dans cette ligue et qui m'aident énormément. Je ne pourrais pas imaginer faire ça tout seul.

Les Blackhawks ont remporté leurs trois premiers matchs après l’entrée en poste de King, et alternent les victoires et les défaites depuis.

Le Canadien tentera de mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives. Les partisans de Marc-André Fleury diront que rien ne presse.