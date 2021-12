Chicago a les devants contre Montréal après deux périodes

Les Blackhawks de Chicago mènent 1-0 face au Canadien de Montréal après deux périodes, dans un duel de gardiens de but où Marc-André Fleury et Jake Allen se sont illustrés à plusieurs reprises déjà.

Le Tricolore veut éviter d'encaisser un cinquième revers de suite en accueillant les Blackhawks au Centre Bell.

L'équipe locale a généré les premières chances de marquer du match lors d'un avantage numérique en début de période. Mike Hoffman a frappé à la porte avec un tir sur réception du haut des cercles, mais Fleury s'est interposé.

Le portier québécois tente ce soir d'enregistrer la 500e victoire de sa carrière, devant famille et amis.

Avec moins de deux minutes à écouler au premier engagement, Patrick Kane a obtenu une occasion en or de donner l'avance aux visiteurs quand le gardien montréalais a cafouillé avec la rondelle derrière son filet. Jake Allen a ensuite dû plonger pour bloquer avec le bout du bâton le tir de Kane.

En deuxième période, Artturi Lehkonen a contourné le filet adverse avant d'effectuer une passe parfaite à Ryan Poehling, qui n'a toutefois pas été en mesure de compléter. Quelques instants plus tard, Allen a empêché Alex DeBrincat d'ouvrir la marque grâce à un arrêt du bloqueur après un déplacement latéral vif.

Le Franco-Manitobain Jonathan Toews a marqué son premier but de la saison jeudi soir face au Canadien. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Jonathan Toews a finalement brisé l'impasse en avantage numérique, alors que Kale Clague se trouvait au banc des pénalités pour le Canadien. Le capitaine a habilement redirigé une rondelle derrière Allen pour inscrire son premier filet de la présente saison.

Après une période : Lancers : CHI 21 MTL 16

Mises en échec : CHI 17 MTL 15

Mises en jeu remportées : CHI 40 % MTL 60 %

Minutes de pénalité : CHI 2 MTL 4

Les Blackhawks entament ce soir un voyage au Canada, avec des arrêts prévus à Montréal, Toronto et Calgary. Ils ont encaissé une défaite de 6-2 face aux Rangers de New York jeudi dernier.

Jesse Ylonen en renfort

Jesse Ylonen est inséré dans la formation de Dominique Ducharme en remplacement de Christian Dvorak, blessé au bas du corps.

L'infirmerie de l'équipe déborde et Ylonen, 22 ans, devient le 28e patineur à prendre part à un match avec la formation montréalaise cette saison.

Dvorak n'a pas été en mesure de terminer la rencontre, mardi, lors du revers de 3-2 contre le Lightning de Tampa Bay. Il a été aperçu tôt en deuxième période à effectuer un petit tour sur la patinoire pendant un arrêt de jeu, puis il a retraité au vestiaire dans les instants suivants.

L'Américain de 25 ans devait passer un test d'imagerie par résonance magnétique plus tard mercredi. Pour l'instant, son état de santé sera réévalué sur une base quotidienne.

Jesse Ylonen Photo : usa today sports / Jean-Yves Ahern

Jesse Ylonen, choix de 2e tour (35e au total) du CH au repêchage de 2018, disputera un deuxième match dans la LNH.

Il continue à progresser. Je pense que c'est un jeune qui a besoin de temps. Dans la situation où nous sommes, c'est l'occasion de l'emmener avec nous pour quelques matchs pour voir où il en est. C'est un bon patineur avec des habiletés offensives. On va le voir un peu sur l'avantage numérique et dans différentes situations. On va s'ajuster selon le déroulement de son match , a indiqué Dominique Ducharme durant son point de presse matinal.

Il a aussi donné des nouvelles de Brendan Gallagher et de Sami Niku, tous deux en isolement depuis une semaine en respect du protocole contre la COVID-19 de la LNH.

L'entraîneur a indiqué que les deux joueurs ne seraient probablement pas avec l'équipe pour les matchs de samedi, à Saint Louis, et de mardi prochain, à Pittsburgh, étant donné la période de remise en forme dont ils auront besoin.

Absents face au Lightning, l'attaquant Joel Armia et le défenseur Jeff Petry ont pris part à la séance de patinage optionnelle en matinée. Ceux-ci se rapprochent apparemment d'un retour au jeu.

Le Tricolore se retrouve avec 11 joueurs à l'écart, si l'on inclut le défenseur Shea Weber dont la carrière est probablement terminée.