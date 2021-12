Jesse Ylonen en uniforme en l’absence de Christian Dvorak

L'entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, a confirmé que Christian Dvorak, blessé au bas du corps, ratera la rencontre de jeudi face aux Blackhawks de Chicago et que Jesse Ylonen sera inséré dans la formation.

L'infirmerie de l'équipe déborde et Ylonen, 22 ans, deviendra le 28e patineur à prendre part à un match avec la formation montréalaise cette saison.

Le Tricolore accueillera les Blackhawks de Chicago jeudi soir. La rencontre pourrait permettre au gardien Marc-André Fleury d'enregistrer la 500e victoire de sa carrière devant sa famille et ses amis au Centre Bell.

Dvorak n'a pas été en mesure de terminer la rencontre, mardi, lors du revers de 3-2 contre le Lightning de Tampa Bay. Il a été aperçu tôt en deuxième période à effectuer un petit tour sur la patinoire pendant un arrêt de jeu, puis il a retraité au vestiaire dans les instants suivants.

L'Américain de 25 ans devait passer un test d'imagerie par résonance magnétique plus tard mercredi. Pour l'instant, son état de santé sera réévalué sur une base quotidienne.

Jesse Ylonen, choix de 2e tour (35e au total) du CH au repêchage de 2018, disputera un deuxième match dans la LNH.

Il continue à progresser. Je pense que c'est un jeune qui a besoin de temps. Dans la situation où nous sommes, c'est l'occasion de l'emmener avec nous pour quelques matchs pour voir où il en est. C'est un bon patineur avec des habiletés offensives. On va le voir un peu sur l'avantage numérique et dans différentes situations. On va s'ajuster selon le déroulement de son match , a indiqué Dominique Ducharme durant son point de presse matinal.

Il a aussi donné des nouvelles de Brendan Gallagher et de Sami Niku, tous deux en isolement depuis une semaine en respect du protocole contre la COVID-19 de la LNH.

L'entraîneur a indiqué que les deux joueurs ne seraient probablement pas avec l'équipe pour les matchs de samedi, à Saint Louis, et de mardi prochain, à Pittsburgh, étant donné la période de remise en forme dont ils auront besoin.

Absents face au Lightning, l'attaquant Joel Armia et le défenseur Jeff Petry ont pris part à la séance de patinage optionnelle en matinée. Ceux-ci se rapprochent apparemment d'un retour au jeu.

Le Tricolore se retrouve avec 11 joueurs à l'écart, si l'on inclut le défenseur Shea Weber dont la carrière est probablement terminée.