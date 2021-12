JO de Pékin : un boycottage diplomatique qui donne le choix aux athlètes

La décision du Canada de boycotter diplomatiquement les Jeux olympiques d’hiver de Pékin continue d’alimenter les discussions parmi les athlètes et un peu partout dans le milieu sportif.

En entrevue à l’émission Tout un matin, à ICI Première, jeudi, l’ancien fondeur Alex Harvey s’est dit en accord avec la position canadienne.

Je me mets dans les bottines des athlètes qui se sont entraînés depuis plusieurs mois, plusieurs années pour atteindre leur grand rêve, je pense que ça doit être un soulagement , a lancé le champion du monde du 50 km en 2017.

Le choix leur revient à eux, le choix d’aller aux Jeux ou de ne pas y aller pour exercer une forme de protestation. Au moins, on sait que cette décision leur revient à eux et on sait qu’elle ne va pas être prise en leur nom.

Même son de cloche de la patineuse de vitesse sur longue piste Ivanie Blondin, qui se trouve à Calgary en préparation pour une étape de la Coupe du monde ce week-end.

Sur la question des droits de la personne, à l'origine de ce boycottage diplomatique, elle croit qu’il est important pour le Canada de prendre position et d’envoyer un message, mais pas au détriment de ses athlètes.

Un boycottage complet, ça nous affecterait et je ne crois pas que ça enverrait un bon message non plus. Je crois qu’ils ont pris la bonne décision pour nous , a-t-elle confié.

Mon rôle en tant qu’athlète, c’est d’aller aux Jeux et d’avoir de bonnes performances et c’est là-dessus que je me concentre plutôt sur les autres choses, dont l’équipe doit s’occuper.

C’est un dilemme qui se présente souvent aux athlètes. Leur sport leur offre une plateforme pour s’exprimer, mais ils doivent l’utiliser avec discernement, a souligné Alex Harvey, qui croit que l’athlète doit choisir ses batailles.

Moi, mon combat en tant qu’athlète, c’était beaucoup l’intégrité au niveau sportif et des substances illicites au niveau du dopage, a-t-il précisé. C’est un peu le combat que j’ai essayé de mener en parallèle à ma carrière d’athlète. Mais je ne pouvais pas me battre sur tous les fronts.

Je ne voulais pas embarquer sur d’autres terrains où je n’avais pas l’impression de maîtriser les sujets. Je n’avais pas envie de me faire coincer dans un coin par des journalistes…

Il vient aussi à la défense des athlètes qui ne monteront pas aux barricades pour soulever la question du traitement réservé aux Ouïgours ou à la joueuse de tennis Peng Shuai après ses allégations d'agression sexuelle à l'endroit d'un ancien vice-premier ministre chinois.

C’est clair qu’on va entendre des athlètes exprimer leur opinion sur les droits humains qui sont violés en Chine, a-t-il dit. Par contre, ceux qui ne vont pas exprimer leur opinion, ça ne veut pas dire qu’ils supportent ce qui se passe là-bas. C’est peut-être qu’ils ne font que choisir leurs batailles, simplement pour focaliser leur énergie sur leur performance.

Alex Harvey croit que le mouvement olympique et ses dirigeants ont beaucoup de travail à faire.

Le mouvement olympique a été terni dans les dernières années, je dirais même dans la dernière décennie. On a vu des pays scandinaves qui ont rejeté par référendum la tenue de Jeux olympiques.

On peut voir que les anneaux olympiques, ces cinq anneaux, n’ont plus le lustre d’antan et c’est dommage.

On a besoin que des décisions soient prises au sein du CIO, c’est clair. J’ai l’impression qu’il y a un message qui commence à résonner, mais je ne crois pas que ce soit encore assez fort aux oreilles des gens du CIO.

Mercredi, les anciens athlètes olympiques et paralympiques Jean-Luc Brassard et Chantal Petitclerc se sont aussi montrés favorables à la décision d'Ottawa, tout en remettant en question la décision du Comité international olympique d'accorder les Jeux à la Chine.