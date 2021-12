La Chine en hockey à Pékin sera « comparable à la Norvège », croit l’IIHF

Une décision avait été prise à cet effet en 2018, mais plusieurs observateurs jugeaient son calibre insuffisant.

Après avoir observé des matchs-tests en Chine, puis en Russie, les représentants de l'IIHF ont finalement validé leur décision initiale.

La préparation qu'ils ont faite va permettre d'offrir des matchs de hockey qui seront d'un bon niveau , a affirmé Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur glace, au micro de Patrick Masbourian, jeudi, à Tout un matin.

Luc Tardif Photo : Twitter @IIHFHockey

Le Québécois de 68 ans, établi en France depuis plus de 40 ans, compare le calibre de l'équipe chinoise à celui de l'équipe norvégienne.

On a eu des experts qui sont allés voir les matchs-tests, et oui, ils peuvent compétitionner. Ils vont se présenter avec une équipe avec la moitié de joueurs potentiellement éligibles, jouant en Ligue continentale de hockey KHL . Ils peuvent se présenter au tournoi avec une équipe du calibre de la Norvège.

En effet, la Chine s’est dotée d’une équipe qui joue en Ligue continentale de hockey KHL , le Red Star de Kunlun, pour donner un peu d’expérience de hockey professionnel aux membres de son équipe nationale.

Le vice-président des communications du Red Star, Longmou Li, estime qu’un succès pour l’équipe nationale chinoise serait d’inscrire au moins un but et d’avoir une performance respectable sans être un désastre .

Luc Tardif ne se fait cependant pas d'illusions.

Quand il y a des degrés très différents de compétition entre une équipe pas aguerrie et des joueurs de la Ligue nationale, ça peut être dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on a forcé pour faire des tests , a-t-il poursuivi.

La Chine n'empruntera certainement pas une voie facile pour poursuivre son parcours au-delà du tour préliminaire. Elle fera face au Canada, aux États-Unis et à l'Allemagne, finaliste du dernier tournoi olympique.

« Ils tombent sur les adversaires les plus forts, mais la Norvège aurait fait la même chose. » — Une citation de Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur glace

Ils savent très bien qu'à partir du moment qu'ils pourront être compétitifs, ce sera déjà pas mal.

La question de l'admissibilité des joueurs est maintenant entre les mains du comité organisateur, a précisé le président de l'IIHF.

Normalement, lors de nos compétitions, c'est nous qui regardons l'éligibilité. C'est-à-dire : tu as un passeport, tu joues, tu n'as pas de passeport, tu ne joues pas. Là, on a fait un peu différemment, on vient de passer le relais au comité organisateur. Mais on a donné notre opinion.

La Chine occupe la 32e place du classement mondial.

L'ancien président de la Fédération française de hockey connaît très bien la réalité des équipes nationales de milieu de peloton. Il espère que les Jeux de Pékin créent un réel engouement pour le sport en Chine.

Il y a un potentiel de progression, et on l'a vu avec les deux Jeux olympiques successifs en Asie, à Pyeongchang en 2018 et maintenant Pékin. On a vu une forte progression du nombre de joueurs de hockey en Asie et je pense que les Jeux y sont pour quelque chose.

Au-delà du simple engouement passager, Luc Tardif souhaite la pérennité du hockey en Chine.

Ce qu'on souhaite, c'est qu'après les Jeux, que ça ne retombe pas, qu'on surfe un peu là-dessus. Parce qu'il s'est construit beaucoup de patinoires, un peu partout en Chine.

Le boycottage diplomatique des Jeux, annoncé par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, ajoute un degré de complexité à la gestion de la compétition.

On n'avait pas besoin de ça , a-t-il laissé tomber.

Il y a des incidences sur la logistique d'organisation puisqu'on avait réglé les problématiques de vols pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey qui allaient venir en Chine. Maintenant, cet épisode diplomatique fait en sorte qu'on doit remettre en question (plusieurs éléments) puisqu'il y a des autorisations d'atterrir et de décoller selon différents pays.