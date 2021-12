Luguentz Dort et Shai Gilgeous-Alexander s’amusent à Toronto

Les Canadiens Luguentz Dort et Shai Gilgeous-Alexander se sont fait plaisir à l'occasion de leur visite à Toronto en menant leur équipe, le Thunder d'Oklahoma City, à une victoire de 110-109 sur les Raptors mercredi.

Gilgeous-Alexander, originaire d'Hamilton, a inscrit 16 de ses 26 points lors de l'excellent troisième quart du Thunder qui a donné le ton au match. De son côté, le Montréalais Dort a enfilé 22 points en plus d'assurer une solide présence défensive contre les gardes des Raptors.

Au sujet de la performance de Gilgeous-Alexander, l'entraîneur-chef du Thunder Mark Daigneault s'est dit très impressionné par sa retenue et sa capacité à gérer le match.

Sur le panier de la victoire, un tir de trois points de Mike Muscala avec 8,9 secondes à faire, c'est Gilgeous-Alexander qui a eu la présence d'esprit de sortir de la circulation pour refiler le ballon à Muscala qui était libre.

Il est chez lui, au Canada. Il a le ballon dans les mains alors qu'on perd par deux points. Et il prend la bonne décision. Il n'est pas gourmand en tentant de forcer quoi que ce soit , a décrit Daigneault.

Gary Trent fils a répliqué pour les locaux avec 24 points. Les Raptors ont d'ailleurs cru qu'ils avaient volé le match à la toute dernière seconde. La reprise vidéo a toutefois démontré que le ballon était toujours en contact avec la main de Justin Champagnie lorsque la sirène s'est fait entendre. L'ailier était parvenu à envoyer le ballon dans le panier avec une touche parfaite sur un rebond près de l'anneau, mais ce fut malheureusement trop tard.

Ça fait mal, a commenté Champagnie après le match. Je croyais bien l'avoir eu.

Fred VanVleet a récolté 19 points et neuf passes décisives pour les Raptors (11-14), alors que la recrue Scottie Barnes a contribué avec 18 points et huit rebonds. Le Montréalais Chris Boucher a connu un excellent début de match et a terminé sa soirée avec 11 points.

Les Raptors menaient par 13 points au deuxième quart, mais l'attaque est tombée à plat au retour de la mi-temps. Elle n'a pu générer que 12 points au troisième quart, étant absolument sans réponse lors d'une séquence écrasante de 25-3 du Thunder.

Les visiteurs ont donc entrepris le quatrième quart avec une avance de 87-76 et ont réussi tant bien que mal à s'accrocher.

C'est assez représentatif de notre performance alors qu'on était coincé en deuxième vitesse toute la soirée, a observé l'entraîneur-chef des Raptors Nick Nurse. On n'était tout simplement pas prêts à courir et à pousser le ballon en attaque.

Les Raptors ont tout de même réussi une belle remontée en réduisant l'écart à six points à la suite de deux tirs de trois points consécutifs de VanVleet. Puis, Siakam, Trent et VanVleet ont réussi à nouveau des tirs de trois points successifs pour créer l'égalité avec 59 secondes au cadran.

Champagnie a ensuite réussi un panier de deux points avec 18 secondes à faire pour donner l'avance aux locaux. Mais Muscala a gâché le tout en réussissant un tir de trois points qui a finalement donné la victoire au Thunder.

Après la partie, VanVleet était visiblement en colère devant la performance de l'équipe.

On dirait que c'est notre habitude : bien jouer, jouer très mal, se faire crier dessus, jouer à fond et recommencer , a-t-il déploré.

Nous sommes des professionnels, on ne devrait pas avoir à se faire crier dessus. Il faut se présenter au travail et faire notre boulot chaque jour. Ça n'a rien à voir avec les statistiques, les points, les récompenses, les honneurs individuels, ce qui compte c'est de gagner des matchs , a déclaré le meneur des Raptors.

Par ailleurs, ceux-ci ont dû se débrouiller encore une fois sans plusieurs éléments clés de l'alignement. OG Anunoby a raté un dixième match en raison d'une blessure à la hanche, alors que l'autre Montréalais, Khem Birch, a raté une sixième partie consécutive en raison d'un genou amoché.

Precious Achiuwa, qui souffre d'une tendinite à une épaule, a lui aussi raté le match.