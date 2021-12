L’Australie fera aussi un boycottage diplomatique des Jeux de Pékin

L'Australie ne reviendra pas sur la position ferme qu'elle a adoptée pour défendre ses intérêts, et il n'est évidemment pas surprenant que nous n'envoyions pas d'officiels Australiens à ces Jeux , a déclaré Scott Morrison.

La décision de Canberra intervient dans un contexte de désaccord avec la Chine sur un certain nombre de questions, notamment les lois australiennes sur l'ingérence étrangère et la récente décision d'acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire, a précisé M. Morrison.

Cette décision, qui n'empêche pas les athlètes de participer aux Jeux, intervient au lendemain de l'annonce par les États-Unis de leur boycottage diplomatique, au nom de la défense des droits de la personne.

M. Morrison a également indiqué que les violations des droits de l'homme dans la région du Xinjiang et la réticence de Pékin à rencontrer des responsables australiens pour des discussions avaient motivé la décision australienne.

Le gouvernement chinois n'a jamais accepté que nous nous rencontrions pour discuter de ces questions , a-t-il avancé.

La Chine a réagi fortement mardi à la décision des Américains de ne pas envoyer de représentants diplomatiques à Pékin, affirmant que le geste vise à perturber les Jeux et est fondé sur un préjugé idéologique, des mensonges et des rumeurs, ne fera qu'exposer aux yeux de tous les intentions malveillantes des États-Unis.

Une annonce à venir pour le Canada

Le gouvernement canadien n’a toujours pas confirmé s’il imitera l'Australie et les Américains.

Questionné mardi après-midi, le premier ministre Justin Trudeau a répété le message offert depuis la semaine dernière par sa ministre des Sports. On réfléchit encore à notre posture par rapport aux (Jeux) olympiques , a-t-il dit.

Les États-Unis ont fait leur annonce; mais nous sommes en train de regarder comment s'aligner avec le plus grand nombre de partenaires possible , a précisé le premier ministre, en réponse aux questions des journalistes.

Il a promis une annonce dans les semaines à venir .

Bloquistes, conservateurs et néo-démocrates prêchent pour l'absence diplomatique du Canada aux Jeux olympiques de Pékin pour, entre autres, protester contre le traitement des Ouïghours par le gouvernement chinois. Le Bloc québécois a même tenté de pousser plus loin, proposant, sans succès, de faire adopter aux Communes une motion pour que les Jeux soient reportés d'un an.