« Le Québec vous doit énormément » - Isabelle Charest

Isabelle Charest était très émue de parler aux olympiens et paralympiens.

Elle-même médaillée olympique en patinage de vitesse, elle a su trouver les mots pour remercier les athlètes qui ont fait fi des contraintes liées à la pandémie pour participer aux Jeux de Tokyo.

C’est la septième cérémonie à laquelle je participe, c’est probablement la plus significative pour moi, a dit la ministre, parce que ça me donne l’occasion de vous remercier, car vous êtes des modèles pour les jeunes, particulièrement dans le contexte qu’on vient de vivre.

Vous avez été une lueur d’espoir, un symbole tellement grand qu’on pouvait passer à travers cette pandémie-là, et qu’on pouvait se relever et réaliser les exploits que vous avez eus, a ajouté la ministre, visiblement émue. Vous avez démontré de la résilience, de la persévérance, de la force de caractère.

« Le Québec vous doit énormément. Vous êtes des symboles extraordinaires. » — Une citation de Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et à la Condition féminine

Isabelle Charest a souligné à la blague que la cérémonie à l'Assemblée nationale du Québec avait été aussi difficile à organiser que les Jeux olympiques.

En tout, 14 athlètes et trois entraîneurs ont été honorés et ont reçu un coffret cadeau des mains du premier ministre du Québec, François Legault. Il y avait notamment la paranageuse Aurélie Rivard, cinq fois médaillée à Tokyo, et la parajudoka Priscilla Gagné, médaillée d'argent.

Plusieurs de vos collègues ne sont pas ici, mais je vous demande de les remercier, de les célébrer ainsi que tout le personnel de soutien. Merci infiniment , a conclu la ministre Charest.

Le paralympien Nicolas-Guy Turbide Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

De son côté, le premier ministre du Québec a rappelé le caractère rassembleur des Jeux olympiques.

On le voit à chaque olympique, ça rassemble notre société, a dit François Legault, on est plus serrés, et quand il arrive des événements difficiles comme on a vécu avec la pandémie, ça permet qu’il y ait plus de solidarité parce qu’on s’identifie ensemble.

La plongeuse Mélissa Citrini-Beaulieu et Francois Legault Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Quand vous gagnez, quand vous perdez, on est avec vous autres, mais dans tous les cas, on est fier de vous autres , a-t-il tenu à dire.