Une autre médaille d’or en Coupe du monde pour les Canadiennes à Calgary

Le trio féminin composé de Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann a continué sa bonne saison, samedi après-midi à Calgary, en remportant l'épreuve de poursuite par équipe de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste.

Le Canada avait aussi triomphé lors de cette épreuve à l'anneau olympique de Salt Lake City, la semaine dernière.

Cette fois, les Canadiennes ont terminé le parcours en 2 min 52 s 67/1000. C'est un temps encore plus rapide que celui offert en Utah (2:52,412). Il s'agit même d'un nouveau record canadien.

On a bien exécuté, on a suivi notre plan, c'est ça qui nous a donné la médaille d'or aujourd'hui , a résumé Ivanie Blondin à Radio-Canada Sports. L'exécution était presque parfaite. Nous pouvons être fières de cette course-ci.

Une médaille d'or à Calgary devant famille et amis

Depuis le début, notre focus est porté sur nous, sur notre stratégie, ce qui fonctionne bien pour nous , a indiqué Valérie Maltais, appelée à expliquer les performances de son équipe. On parle du désavantage qu'on a peut-être en termes de grandeur, donc on cherche nos forces, puis on a développé une bonne stratégie qui fonctionne pour nous.

« Chaque fois qu'on embarque sur la glace, c'est de mieux en mieux. Il nous reste moins de deux mois pour peaufiner le tout jusqu'en février [pour les Jeux olympiques de Pékin]. » — Une citation de Valérie Maltais

Les Japonaises ont suivi tout juste derrière (2:52,982) pour mériter la médaille d'argent. Les Chinoises finissent au troisième rang (2:58,428) et complètent le podium.

Maltais a également participé à l'épreuve du 1000 m, où elle a terminée au 18e rang.

L'argent pour le jeune Connor Howe

Le Canadien Connor Howe a remporté la médaille d'argent au 1500 m.

Âgé de seulement 21 ans, l'Albertain en a profité pour établir un nouveau record personnel sur cette distance (1 min 42 s 424/1000).

Record personnel et médaille d'argent pour Connor Howe au 1500 m

C'était vraiment spécial de pouvoir faire ça sur la patinoire locale , a déclaré Howe, qui pouvait aussi compter sur l'appui de ses parents et de sa famille présents dans l'amphithéâtre. Je patine avec confiance ici, et ça m'a certainement aidé.

La médaille d'or est revenue à l'Américain Joey Mantia (1:41,860) tandis que le Norvégien Allan Dahl Johansson a mérité la troisième place (1:43,275).

Au départ groupé chez les hommes, les Canadiens Jordan Belchos et Antoine Gélinas-Beaulieu ont fini respectivement au 8e et 9e échelon.