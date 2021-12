Jeff Petry et Joel Armia absents contre le Lightning

Le Canadien sera privé du défenseur Jeff Petry et de l'attaquant Joel Armia, mardi, contre le Lightning de Tampa Bay à Montréal.

Les deux joueurs sont blessés au haut du corps et doivent subir des examens. Pour l'instant, leur état de santé sera réévalué sur une base quotidienne.

En leur absence, le défenseur Kale Clague et l'attaquant Laurent Dauphin disputeront leur premier match dans l'uniforme du Bleu-blanc-rouge.

Clague a été obtenu des Kings de Los Angeles par le ballottage samedi. Le défenseur de 23 ans a inscrit 5 aides en 11 parties avec les Kings cette saison. Il totalise 11 aides en 33 rencontres dans la LNH.

De son côté, Dauphin a récolté 11 buts et 5 aides en 18 matchs cette saison avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey. L'attaquant québécois de 26 ans a amassé 4 points en 35 rencontres dans la LNH avec les Coyotes de l'Arizona.

Le CH compte maintenant 10 joueurs partants à l'écart pour différentes raisons, dont Petry et Armia. Les autres sont Brendan Gallagher, Sami Niku, Josh Anderson, Tyler Toffoli, Joel Edmundson, Shea Weber, Paul Byron et Carey Price.

Le Tricolore (6-17-3) tentera de mettre fin à une série de trois défaites (0-2-1). Il trouvera dans son chemin l'équipe qui l'a vaincu en cinq rencontres en finale de la Coupe Stanley l'été dernier.

Le Lightning (15-5-4) a remporté ses trois derniers matchs.

Norlinder à Laval

Le Canadien a par ailleurs cédé le défenseur Mattias Norlinder au Rocket de Laval.

Mattias Norlinder à l'entraînement Photo : Radio-Canada

L'équipe a annoncé la nouvelle mardi matin, en plus d'indiquer que Corey Schueneman était rappelé dans la LNH.

Norlinder dispute une première campagne en Amérique du Nord. Le Suédois de 21 ans a participé à seulement six rencontres du Canadien cet automne et a amassé une mention d'aide. Il présente un différentiel de +2 et sa moyenne de temps de jeu par match est de 12 min 18 s.

Le Tricolore avait déjà prêté Norlinder au Rocket plus tôt cette saison à des fins de remise en forme. Il avait alors disputé trois rencontres avec la troupe de Jean-François Houle, mais il n'avait pas noirci la feuille de pointage.

Pour sa part, Schueneman n'a toujours pas joué dans la LNH. L'Américain de 26 ans a récolté 7 points en 18 rencontres avec le Rocket cette saison.