Faste journée pour les paraskieuses nordiques canadiennes

La Britanno-Colombienne Natalie Wilkie a décroché la médaille d’argent avec un temps de 41 min 15 s 5/10. Elle est accompagnée sur le podium par sa compatriote Emily Young (+1:14,5). La Russe Ekaterina Rumyantseva a été la plus rapide (40:59).

Une autre Canadienne les suivait de peu; Brittany Hudak a terminé 4e (+1:19,7).

Âgée de 20 ans, Natalie Wilkie est connue pour être une spécialiste du ski de fond.

C'est ma première course de biathlon depuis longtemps, donc j'étais vraiment nerveuse avant d'y participer , a déclaré Wilkie. J'ai eu besoin de travailler beaucoup sur la régularité des tirs et sur l'atteinte du plus grand nombre de cibles tout en skiant vite. Je suis extrêmement motivée par le résultat d'aujourd'hui.

Quant à Emily Young, sa médaille de bronze est la première de la saison, mais sa cinquième en carrière. L’athlète de 30 ans a suivi le rythme de Wilkie jusqu’à la fin, mais un raté lors de son dernier arrêt au champ de tir l’a pénalisé.

C'est agréable d'être sur le podium. Le Canada a été très bien représenté dans notre catégorie. Nous avons une excellente équipe féminine. Nous nous poussons les unes les autres à être plus rapides et nous sommes vraiment heureuses les unes pour les autres, que nous terminions sur le podium ou non.

Les difficultés au champ de tir ont aussi nui à Brittany Hudak. La Saskatchewanaise a été la plus rapide sur ses skis, mais les pénalités l’ont reléguée au 4e rang.

Chez les hommes Mark Arendz a terminé au pied du podium de l’épreuve de biathlon debout avec un temps de 34:15,5.

Les courses se poursuivent tout au long du week-end.